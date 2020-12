Capitala, în fața unei crize majore a gunoaielor

2021 este an de raportare la UE de către Ministerului Mediului a datelor privind ținta de reciclare a deșeurilor, și anume reciclarea a 50% din deșeurile generate in 2020. În București, în acest an, avem o reciclare de doar 8-9%. Urmarea: infringement și penalități uriașe zilnice pentru România.