Cât câștigă, de fapt, tractoriștii din România față de cei din Europa. Fermierii îl contrazic pe Rareș Bogdan

Fermierii români îl contrazic pe europarlamentarul Rareș Bogdan, care a spus la Interviurile Digi24.ro că oamenii care muncesc în ferme din România pe tractoare au salarii mai mari decât în oricare altă țară europeană. Potrivit Asociației Fermierilor din Dolj, un tractorist român câștigă anual între 15.000 și 19.000 de euro. În Germania, veniturile pot depăși chiar și 37.000 de euro.

„Un tractorist, un om care lucrează pe combină agricolă în sudul României câștigă astăzi mai mult decât câștigă în orice țară din Occident. Chestiunile astea sunt realități și ele trebuie explicate românilor”, a spus miercuri Rareș Bogdan.

Un tractorist câștigă în România între 15.000 și 19.000 de euro pe an. În mod excepțional însă, salariul anual poate ajunge la aproximativ 24.000 de euro pe an.

În realitate însă, salariile tractoriștilor români sunt sub nivelul țărilor din Uniune și din lume. Doar în Germania, nivelul anual al veniturilor depășește 37.000 de euro. În Marea Britanie, tractoriștii câștigă 16.000 - 30.000 lire sterline pe an, iar în Italia - 30.000 euro pe an.

În Statele Unite ale Americii, venitul anual ajunge până la 75.000 de dolari.

