Cazul fetiței din Baia de Aramă adoptată de o familie din America, explicat. De unde a plecat totul

Neclaritățile și foartă multă emoție au creat o adevărată isterie în legătură cu cazul fetiței de opt ani din Baia de Aramă, județul Mehedinți, care a fost adoptată de o familie de români din America. Asociația de magistrați „VeDem Just - Voci pentru Democraţie şi Justiţie” a făcut câteva precizări cu privire la acest caz. Copila a fost luată astăzi din casa în care a fost crescută de un asistent maternal, care ar fi refuzat de două ori să o adopte. Mai mult, ar fi indus ideea că fetiței îi vor fi furate organele odată ajunsă în SUA.

Reprezentanții asociației de magistrați VeDemJust au făcut câteva precizări, vineri după-amiază, cu privire la cazul copilului din Baia de Aramă luat cu forța de autoritățile statului de la asistentul maternal.

Potrivit acestora, procedura de adopție a fetiței de opt ani a fost finalizată.

„După ce asistentul maternal a fost întrebat de două ori dacă dorește să adopte copilul și a refuzat, a fost decisă adopția în favoarea unei familii de români stabilită în SUA”, subliniază VeDemJust.

În plus, „reprezentanții ANPDC au fost în repetate rânduri la asistentul maternal pentru a solicita predarea amiabilă a copilului. Acesta a refuzat categoric, tratând cu dispreț autoritățile și inducând copilului ideea că i se vor lua organele de către adoptatori”.

„Există o hotărâre judecătorească definitivă care obligă asistenul maternal să respecte decizia cu privire la adopție. Este regretabil că presa a prezentat cazul fără o poziție din partea instituției publice ANPDC sau a organizației FONDC care s-au preocupat îndeaproape de acest caz”, mai transmite asociația de magistrați.

Povestea fetiței de 8 ani din Baia de Aramă

Sorina are opt ani, iar după ce a fost abandonată de familia biologică a fost crescută, în ultimii șapte ani, de către o familie de asistenți maternali din Baia de Aramă.

Asistentul maternal a mai crescut o fetiță pe care a avut posibilitatea să o și înfieze.

Senatorul USR Vlad Alexandrescu, care se ocupă în mod frecvent de problema copiilor instituționalizați, a spus vineri că această familie din Mehedinți și-ar fi „exprimat dorința de a o adopta, însă DGASPC a încuviințat adopția către un cuplu de români din Statele Unite în locul asistenților maternali”.

Această informație este contrazisă însă de magistrați.

Pe de altă parte, senatorul a acuzat modul în care copila a fost luată din casa în care a locuit în ultimii șapte ani: „Se poate vedea cum autoritățile încearcă s-o ia pe fetiță, împotriva voinței ei, de lângă oamenii care au crescut-o pentru a o încredința familiei de adopție”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a solicitat Autorității Naționale de Protecție a Copilului și Avocatului Copilului să declanșeze „de urgență” o anchetă în acest caz.

Presă: Fetiţa din Mehedinți, luată cu mascaţii din casa în care a crescut

Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri, efectuarea unei percheziții la locuința asistentului maternal care s-a opus ca fetița să meargă la cei doi soți care au înfiat-o.

„Este vorba despre o fetiță de opt ani, care a fost predată părinților adoptivi, deci erau părinții fetiței, potrivit deciziei Curții de Apel Craiova. Se fac cercetări într-un dosar al Parchetului Curții de Apel Craiova, pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, deocarece doamna care ținea fetița nu mai era asistent maternal și o ținea acolo fără nicio calitate și în mod ilegal. De aceea s-a făcut această percheziție. S-a luat fetița și s-a predat părinților. A fost examinată de medicii de la Medicina Legală Craiova. Părinții sunt români, stabiliți în America. Este vorba despre o decizie a Curții de Apel Craiova, din 2019, prin care se încuviințează adopția acestei fetițe în favoarea soților”, a declarat Tena Tulitu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, pentru Mediafax.

DGASPC: Nu știam că fetița va fi luată cu mascații

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mehedinți susțin că nu au fost informați că fetița va fi luată cu mascații din casa în care a locuit de la vârsta de aproximativ un an.

„Direcția nu a fost informată cu privire la preluarea minorei. Noi tot ce am aflat este din spațiul public și nu ni s-a solicitat prezența în cadrul operațiunii, nu am fost informați cu privire la preluarea minorei de astăzi. Cazul este cunoscut, pentru că, în data de 23 aprilie 2019, s-a încuviințat adopția minorei spre o familie, persoane care au devenit părinții minorei și singurele îndreptățite să exercite drepturile și obligatiile părintești. Noi, până de curând, am acționat raportat la circumstanțele cauzei și am luat în considerare interesul superior al copilului, adică am mai fost să preluăm copilul, cu reprezentanți din cadrul direcției, dar nu s-a preluat, pentru că minora nu a vrut să meargă, mai departe noi nu știm ce s-a întâmplat astăzi, noi nu avem informații oficiale cu ceea ce s-a întâmplat astăzi. Până în aprilie era la un asistent maternal profesionist, avea un an și câteva luni fetița când a fost luată în asistență maternală. Nu era înfiată, era în plasament la asistent maternal profesionist”, a declarat Oana Lazăr, psiholog în cadrul Biroului Adopții și Postadopții, din cadrul DGASPC Mehedinți, potrivit Mediafax.

Mobilizare locală - live pe Facebook

Momentul în care mascații au intrat în casa din Baia de Aramă și au luat fetița a fost filmat de familia care a crescut-o. În imagini se observă cum copila refuză să meargă cu oamenii legii și strigă „mami, nu vreau să plec!”.

Și vecinii au fost revoltați de această situație: „Așa se face legea? Cu forța? Nici criminalii nu sunt luați cum luați fetița aceasta!”, le-a reproșat o femeie luptătorilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale.

Explicația prezenței polițiștilor SAS la preluarea fetiței adoptate: o percheziție într-un caz de lispire de libertate

Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți a dat un comunicat de presă în care a explicat de ce mascații de la Serviciul de Acțiuni Speciale au fost prezenți în momentul în care fetița adoptată a fost preluată de DGASPC.

„Polițiștii I.P.J. Mehedinți au fost delegați, de procurorul de caz, să pună în executare un mandat de percheziție într-un dosar de lipsire de libertate, emis de Curtea de Apel Craiova. Percheziția a avut loc într-o locație unde se afla un minor care a fost dat spre adopție prin hortărâre judecătorească definitivă. Toate activitățile de la fața locului au fost coordonate de procurorul de caz, numărul polițiștilor prezenți în acea misiune stabilindu-se după o analiză realizată anterior, care a avut în vedere inclusiv riscurile la adresa ordinii publice care pot să apară pe fondul unui impact emoțional puternic. În fapt, analiza s-a dovedit a fi corectă întrucât, într-un interval relativ scurt de timp, la fața locului s-au adunat aproximativ 50 - 60 de persoane”, se precizează în comunicat.

Potrivit acestuia, „principala misiune a polițiștilor a fost asigurarea și menținerea unui climat de liniște în zonă, iar în interiorul locuinței au intrat 3 polițiști care au însoțit procurorul de caz și reprezentanți ai DGASPC”.

Petiție online: „ Sorina merită un viitor în România, alături de familia ei”

În urma apariției acestui caz în presă și pe rețelele de socializare, o petiție online a fost creată, semnată până la publicarea acestui articol de peste 20.000 de oameni. Cei care au semnat-o cer ca Sorina să rămână în România, la familia de asistenți maternali.

Sursa: Digi24, VeDemJust, Mediafax