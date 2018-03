Ce îi interesează pe români pe Facebook

Unul din doi români are cont de Facebook. Un grup imens pentru cei care vor să îşi crească afacerile, dar şi un loc bun unde se dezbat idei. Reţeaua de socializare are un instrument care îţi arată ce fac românii pe Facebook, care sunt cele mai urmărite pagini în funcţie de vârsta, genul şi chiar interesele unei persoane.

Maria Moiş, jurnalist Digi24: Cea mai urmarită pagină de către fetele care au între 18 și 25 de ani este a unui magazin online de unde pot cumpăra selfiestikuri. Apoi, tinerele de această vârstă sunt interesate de paginile siteurile care vând haine și pantofi. Iar la capitolul figuri publice pe care le urmăresc, în top este o adolescentă care se înregistrează de acasă pe diferite teme care frământă lumea lor în această perioadă.

La capitolul autori, ne-am aștepta să fie accestate paginile unor renuniți scriitori, dar tinerele de până în 25 de ani sunt interesate de două bloguri care scriu despre probleme amoroase. În schimb după 30 de ani, femeile au alte priorități. Cele mai urmărite pagini pe rețeaua de socializare sunt cele de decor pentru casă, de electrocasnice, bijuterii și lucruri pentru copii. Băieţii în schimb, imediat după majorat devin interesaţi de condiţia fizică.

Maria Moiş, jurnalist Digi24: Până la vârsta de 25 de ani, băieții care stau pe FB urmăresc cel mai mult o pagină cu filmări în care un instructor îți arată cum poţi să îţi întăreşti abdomenul, exact ca aici în acest clip. După 25 de ani devin interesaţi de produse de îngrijire şi... bere.

După 35 de ani, ei devin pasionaţi de maşini, rămân însă fideli unei pagini care promoveză o anumită marcă de bere, dar sunt interesaţi de ceea ce se întâmplă în România. Urmăresc paginile jurnaliştilor Cătălin Tolondan şi Cristian Tudor Popescu.

Am făcut un studiu comparativ cu instrumentul oferit de Facebook, care îți arată oriunde în lume ce preocupări are lumea pe reţelele sociale. Un bărbat la 35 de ani, cu studii în business și economie, din România are aceleași pasiuni cu unul din Franța: cea mai urmărită pagină: cea a unui magazin de spirtoase și vinuri. Dar lucrurile diferă apoi, francezul este interest de mâncare, mașini și artiști, iar românul de produse ieftine de iluminat și organizații non-profit.