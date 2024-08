Recalcularea pensiilor naște controverse. Peste 11.000 de seniori au mers până acum la casele de pensii, pentru că au nelămuriri sau au depistat erori în deciziile de recalculare primite acasă. Cei mai supărați sunt cei care, pe hârtie, în urma recalculării, au o sumă mai mică decât inainte. Rămân astfel cu pensia mai mare și cel mai probabil, nu vor primi indexarea anuală o perioadă lungă de acum încolo, poate chiar ani de zile. Invitată la Digi24, Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, a susținut că noua lege a pensiilor elimină inechitățile.

-Eu am 2700 pensia actuală și mi-ați trecut 2200. Nu știu ce-mi spuneți, pe mine mă interesează muncă mea.

- Se modifică formula de calcul. Pensia dvs. ar trebui să fie cât aveți acolo, veți încasa în continuare pensia actuală.

După 37 de ani de muncă în domeniul siderurgiei, această femeie spune că în urma recalculării, pensia i-a scăzut.

-Este o rușine, pentru că am muncit o viață întreagă. Am construit o Românie. De ce acum la bătrânețe să-mi faceți așa ceva? Eu am muncit 18 ani ture de noapte, la gâtul furnalelor, pentru ce să veniți acum să veniți să-mi luați și să-mi explicați că legea, că legea... Ce lege e asta? Să mă furați în halul acesta?

Pensionarii care în urma recalculării au o sumă mai mică vor continua să primească aceleași sume ca și până acum. Problema este însă că riscă să nu primească nimic în plus la indexarea de la începutul anului viitor, dacă suma calculată rămâne în continuare sub nivelul pensiei din acest moment. 700.000 de oameni sunt în această situație. Cei mai mulți au lucrat în condiții speciale și au avut, la vremea respectivă, stagii mai scurte de cotizare.

Categorii dezavantajate de recalcularea pensiilor:

minerit

CFR

industria nucleară

industia siderurgică

persoanele nevăzătoare

-Aș ruga să trăiască ei toți cei care fac și calcule, și conducere, și tot cu 1200 de lei pe lună și pe urmă să ne povestească nouă.

Într-o săptămână, peste 11 mii de pensionari au avut nelămuriri sau au depistat erori în deciziile de calcul. Iar peste 1.000 de pensii vor fi recalculate.

Ministrul Muncii a explicat la Digi24 că noua lege a pensiilor elimină inechitățile.

„Plecăm de la ideea, pentru a da exemplu, că avem un cuantum de 1.000 de lei. Avem indice de corecție 1,41. Asta înseamnă că acel pensionar care a ieșit după 2011 are o creștere a pensiei cu 410 lei mai mare decât cel care a ieșit înainte de 2011.

Pentru echitate în sistemul de pensii, noua formulă nu prevede indice de corecție, motiv pentru care acel beneficiu pentru care alți pensionari l-au avut și alții nu l-au avut, nu mai este în noua lege a pensiilor. Atunci, cei care au avut acel beneficiu rămân cu același cuantum în plată, astfel încât cei care nu l-au avut datorită recalculării să aibă o creștere a pensiei și să-i ajungă și pe ceilalți din urmă”, a spus ministrul Muncii.

La poștă au ajuns, pentru distribuire, 4,6 milioane de decizii de recalculare.

Editor : M.B.