Problemele cu recalcularea pensiilor continuă. După 6 luni, aproape 3.000 de pensionari încă nu și-au primit deciziile

Nemulțumiri în rândul pensionarilor. Funcționarii de la casele de pensii încă nu au terminat recalcularea de acum 6 luni. Acest lucru a dus însă la întârzierea dosarelor de pensionare și i-a lăsat pe unii seniori fără venituri timp de câteva luni. Oamenii vin zilnic la Casele teritoriale de pensii să ceară explicații.

Aproximativ 3.000 de pensionari încă nu și-au primit deciziile de recalculare chiar și după 6 luni de când legea a intrat în vigoare. Domnul Costel a lucrat ca mecanic de locomotivă timp de 35 de ani. Ieșit la pensie de aproape 10 ani, în ultimele luni a avut mari probleme de sănătate din cauza stresului cauzat de recalculare.

-Decizia de recalculare nu mi-a venit până în septembrie, în timpul legal, și am așteptat până astăzi când am intrat în posesia deciziei doar datorită faptului că am cerut audiență și la audiență mi-a înmânat decizia cu drepturile mele. Datorită stresului și tensiunii care s-a acumulat pentru că, vă dați seama, eu față de colegii mei aveam o pensie mai mică cu 1.000 de lei, am suferit și un infarct.

Cei 3.000 de pensionari ar urma să își primească veniturile retroactiv din luna septembrie până în momentul în care vor primi decizia de recalculare. Asta dacă în urma deciziei va rezulta un venit mai mare decât cel anterior intrării legii în vigoare.

Într-un răspuns pentru Digi24, Casa Națională de Pensii Publice a specificat că motivele sunt pur obiective, întrucât dosarele în cauză au un grad de complexitate ridicat și nu au permis soluționarea lor numai pe baza programului informatic.

Sunt însă și cazuri în care deciziile de recalculare au ajuns cu întârziere, dar veniturile au rămas neschimbate. În acest caz, sute de pensionari se prezintă zilnic la casele teritoriale de pensii pentru a-și cere drepturile cuvenite.

Doamna Lenuța a lucrat 42 de ani și a ieșit la pensie din 2005. Cu o decizie de recalculare ajunsă cu întârziere, femeia a venit la Casa de Pensii a sectorului 2 pentru că cei 500 de lei primiți în plus după recalculare lipsesc de pe talonul de pensie.

-Am primit decizia, uitați, în ianuarie, pe 17, dar diferența asta, mi-a dat și mie o diferență de bani, nu am primit-o și suntem în martie.

În aceeași situație este și doamna Silvia. Ieșită la pensie în urmă cu 15 ani, "complexitatea dosarului de pensionare" a fost din cauză că femeia a lucrat în două locuri. Recalcularea i-a ajuns acasă la începutul anului cu o veste bună, o majorare de aproape 2.000 de lei, dar până acum, nu a primit niciun ban în plus.

-Decizia conform legii 360 am primit-o abia în Ianuarie și din ianuarie nu mi s-a mărit pensia, adică nu a venit actualizată, nici restanța retroactiv diferența. Și acum am venit astăzi și m-a pus să fac această cerere, să fac o copie după decizie și să aștept iarăși.

Aceste deficiențe în procesul de recalculare i-au lăsat însă pe alții fără bani. Mulți dintre cei care și-au depus dosarul de pensionare după luna septembrie, încă așteaptă primul talon.

