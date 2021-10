Comuna cu 80% vaccinați și niciun caz COVID. Cum a reușit primarul să convingă localnicii să se vaccineze

O comună din Bărăgan, Ialomița, a reușit să iasă învingătoare din lupta cu pandemia. Colelia, din Ialomița, n-are niciun cetățean bolnav de Covid și aproape toată comuna este imunizată. Primarul a bătut din poartă-n poartă și-a reușit să convingă aproape 80% din locuitori să se vaccineze. Și vrea mai mult. Colaborează cu armata și organizează periodic caravane de vaccinare.

În țara lui „Nu se poate”, comuna Colelia, din Bărăgan, Ialomița, ne arată tuturor că se poate. Zero este incidența infectărilor. Niciun bolnav de Covid, adică.

Și nu e statistică oarbă, într-un loc fără testări, fără vaccinări. Din contră. Aproape 80% dintre cetățenii comunei sunt vaccinați.

S-a ajuns la borna aceasta datorită colaborării perfecte dintre primărie și comunitate. Unii au explicat rostul vaccinului, ceilalți l-au priceput.



Nichita Niță - primar Colelia: Și-au dat seama că, totuși, e o scăpare dacă faci vaccinul, este un risc dacă nu-l faci. Și, ușor, ușor, între ei au comunicat, am comunicat și eu cu ei și am contribuit cu tot personalul de la primărie să-i convingem din casă în casă și...

- Ați fost din casă-n casă?

- Din casă în casă!

- La fiecare poartă ați bătut și ați vorbit cu ei?

- Am avut personal, am vorbit, care au fost s-au înscris și lucrul s-a văzut. Cred că ne apropiem de 70 - 80%. Cu cei care vin de astăzi. E un procent, zic, foarte bun.

