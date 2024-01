Claudiu Târziu, despre dosarul în care sunt vizaţi liderii AUR: Există o mare temere în arcul guvernamental

Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a spus marţi despre dosarul penal în care sunt vizaţi liderii partidului că presupun că este vorba despre Caravana Medicală. El susține că AUR nu a oferit bunuri, ci un ajutor medical unor oameni care nu beneficiază de asistenţă medicală, la sate, potrivit News.ro.

„Nu am fost chemaţi, am aflat despre acest dosar din presă, nu ni s-a făcut nicio comunicare oficială, procedura e firească, în cazul parlamentarilor trebuie să existe o aprobare. Nu ştim despre ce e vorba, presupunem că este vorba despre Caravana Medicală. Vom vedea, noi ne aşteptăm la astfel de acţiuni din partea puterii, e clar că există o mare temere în arcul guvernamental privind ascensiunea AUR”, a spus senatorul AUR Claudiu Târziu la Prima News.

El a precizat că au mai fost plângeri penale făcute „de unul sau de altul din zona puterii” şi care s-au soldat cu neînceperea urmăririi penale, pentru că nu aveau obiect şi nici de data asta nu crede că este vreo primejdie.

„Din informaţiile apărute în presă, acţiunea penală a început de la plângere penală, probabil de la Ialomiţa, de acolo s-a format dosarul, trebuie să ni se aducă şi nouă la cunoştinţă. În mod sigur este o legătură indisolubilă între acest dosar şi campaniile electorale, iar dacă puterea abuzează şi forţează astfel de acţiuni penale împotriva liderilor Opoziţei, asta nu îi arată decât slăbiciunea, frica de a fi învinsă în alegeri. Vă daţi seama cum văd românii această acţiune împotriva singurului partid care nu i-a furat pe români. Nu cred că electoratul va rămâne impasibil la această acţiune şi îi va sancţiona pe cei responsabili”, a completat Claudiu Tîrziu.

Despre Caravana Medicală, liderul AUR a spus că maşinile aparţin partidului AUR, fiind cumpărate din banii pe care AUR i-a încasat drept subvenţie de la stat, fiind vorba de.trei tiruri şi o furgonetă care e dedicată cabinetului de stomatologie.

„Noi am cerut înainte de achiziţie inforrnaţii de la AEP, înainte, dacă avem voie. Am primit acceptul, avem corespondenţă. Am pus la dispoziţie aceste maşini în care noi facem propagandă politică, am spus, nu am ascuns acest lucru şi am pus la dispoziţie unei asociaţii de medici care oferă şi servicii medicale gratuite. Noi nu oferim vreun bun, noi oferim un ajutor medical, unor oameni care nu beneficiază de asistenţă medicală, la sate”, a arătat Târziu.

El a mai spus că nu vor opri această Caravana Medicală, pentru că ceea ce fac este legal şi au toate autorizaţiile.

„Avem toate dovezile că am făcut lucrurile legal, achiziţiile, suntem controlaţi la zi, am avut anul trecut două controale de la AEP, succesive, la noi, a venit şi Curtea de Conturi”, a subliniat Târziu.

Senatorul AUR a mai spus că se miră că a existat un procuror care să mişte o astfel de acţiune penală care este „în mod atât de limpede una fără obiect””.

„Nu suntem în campanie electorală, nu se dă mită, nu se încalcă legea, dar dacă vom fi chemaţi, vom merge ca să răspundem”, a mai spus el.

AUR a anunțat marţi că a apărut primul dosar penal pe numele liderilor partidului, privind aşa-zise fapte de „coruperea alegătorului”.

„O să ne luptăm cu ei pe Twitter, pe Youtube, pe Tik Tok, o să ne luptăm cu dosarele penale care au început să le facă şi la final de 2024, noi o să fim învingători”, a spus președintele AUR George Simion.

Potrivit unor surse parlamentare, la Camera Deputaţilor a ajuns un document din partea Poliţiei Ialomiţa, în care se vorbeşte despre un dosar penal în care apar numele lui George Simion, Claudiu Târziu, Marius Lulea şi Silviu Păunescu.

