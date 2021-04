Comuna din România care a bătut la natalitate municipiul reședință de județ. Cum se explică fenomenul

România a înregistrat anul trecut cea mai mică rată a natalităţii din istoria sa. S-au născut foarte puţini copii, iar cele mai multe localităţi au marcat recorduri negative. O singură comună face excepţie de la această situaţie şi se poate mândri cu faptul că a bătut la natalitate reședința județului Vrancea. Digi24 a fost în această localitate, pentru a vedea care sunt explicaţiile acestui fenomen.

La 160 de kilometri de Bucureşti, în judeţul Vrancea, se află comuna Slobozia Bradului. În ultimii ani, această localitate a înregistrat o rată a natalităţii din ce în ce mai mare. Anul trecut a marcat un record naţional. Slobozia Bradului este localitatea din România cu cea mai mare rată a natalităţii. La aproape 9.000 de locuitori, aici s-au născut anul trecut 305 copii, cu 42 de copii mai mulţi decât în municipiul Focşani, care are o populaţie de zece ori mai numeroasă.

În timp ce media de vârstă a mamelor aflate la prima naştere tinde să crească la nivelul României spre 28 - 30 de ani, la Slobozia Bradului aceasta este sub 20 de ani.

„Eu, la 22 de ani, am doi copii şi îmi vine al treilea”, ne spune un tânăr aflat la volanul unei mașini.

„Eu am 35 de ani și cinci copii. Aşa este aici la noi, în Slobozia Bradului, foarte mulţi copii”, spune pasagerul de pe scaunul din dreapta.

Din cei 9.000 de locuitori din Slobozia Bradului, peste 90% sunt romi convertiţi la un alt cult religios decât cel ortodox. Iar regulile, care interzic orice metodă contraceptivă, sunt respectate la literă.

„Suntem pocăiţi. Şi eu sunt pocăit penticostal. Şi alţii au câte 9, 10, chiar 12 copii. Eu am 7 copii, dintre care am şase însuraţi şi măritate. Am 4 fete şi 3 băieţi. Am 20 de nepoţi la 3 fete şi la 3 băieţi”, ne explică un localnic.

Aproape fiecare familie din Slobozia Bradului are peste 20 de membri.

„Am nepoţi... Am de la un băiat 4, de la alt băiat încă 4, de la o fată 3, de la altă noră 3, de la altă fată încă 3... 17, mulţumim lui Dumnezeu!”, spune o femeie.

„Am 6 copii, 8 nepoţi. Sunt bine, sănătoşi. Mulţumim Domnului”, spune o altă localnică.

Sociologul Gelu Duminică spune că în situaţia actuală, în care rata natalităţii suferă în România, statul ar trebui să investească bani în aceste comunităţi, pentru a profita de această resursă umană.

„Ceea ce trebuie să vedem noi în zonele acestea nu este problema, ci potenţialul major care există de dezvoltare acolo. Copiii aceia trebuie să beneficieze de educaţie de calitate, de educaţie profesională, de infrastructură şi aşa mai departe, astfel încât să devină cetăţeni activi, contributori pentru statul român”, arată Gelu Duminică.

În ultimii 3 ani, numărul nou-născuţilor în Slobozia Bradului a crescut anual cu 10%: în 2018 s-au înregistrat 250 de copii, în 2019 – 271, iar în 2020 – 305.