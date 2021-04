2020, anul cu cea mai scăzută natalitate din istoria României. Bugetele de pensii și sănătate riscă să intre în colaps

România a înregistrat anul trecut cea mai mică rată a natalității din istoria sa. În ultimii 30 de ani, de la an la an, s-au născut din ce în ce mai puțini copii. Trendul descendent a făcut ca în 2020, numărul nou-născuților să fie la jumătatea celui din 1989. Digi24 vă prezintă situația unei comune din Vrancea, unde anul trecut s-a născut un singur copil și au murit 35 de persoane. Autoritățile atrag atenția asupra faptului că astfel de situații transformă populația României într-una extrem de îmbătrânită. În plus, dacă nu vor fi luate măsuri urgente, bugetele de pensii și sănătate vor intra în colaps, iar populația va scădea cu 4 milioane de locuitori în următorii 10 ani.

Anul trecut, în România s-au născut 178.124 de copii. Astfel de date au mai fost înregistrate în 1877, doar că acum 144 de ani, trăiau de patru ori mai puțini oameni. În 1886, când pe teritoriul țării erau puțin peste 5 milioane de români, s-au născut 212.820 de copii, cu 35.000 mai mult decât anul trecut. Președintele Institului Național de Statistică, Tudorel Andrei, explică de ce.

Tudorel Andrei, președintele INS: A scăzut foarte mult numărul persoanelor de gen feminin, a acelor persoane cu vârsta între 20 și 40 de ani, (...) care puteau naște un număr de copii în această perioadă. Dacă la începutul anilor 90, vârsta medie a mamei la prima naștere era puțin peste 20 de ani, astăzi a crescut la peste 27 de ani.

În plus, tendința este ca familiile să aibă cel mult doi copii.

Tudorel Andrei, președintele INS: Dacă înainte, 30 de ani era o vârstă înaintată să ai nu primul copil, ci al doilea și chiar al treilea copil, acum e ceva obișnuit.

Primar Negrilești: Anul trecut s-a născut un singur copil și au murit 35 de persoane

Pentru a vedea ce înseamnă aceste cifre în realitatea de zi cu zi, Digi24 a mers în comuna Negrilești, din Vrancea, unde anul trecut s-a născut un singur copil.

Ion Văsuian, primar Negrileşti: Dacă anul trecut s-a născut un singur copil, anul trecut au murit 35 de persoane. În ultimii 10 ani, marja aceeași este.

În foarte multe comune din zona de munte, anul trecut s-au născut în medie 4 copii. Motivul e același: tinerii au emigrat.

Ion Văsuian, primar Negrileşti: Din cei 800, 450 avem peste 65 de ani, iar ceilalți, majoritatea, au peste 50 de ani. Tinerii între 25 și 40 de ani toți sunt plecați în străinătate.

La școala din Negrilești, mai sunt 50 de copii, care învață simultan. Acum 10 ani, erau de 3 ori mai mulți.

Janina Nicoară, directoarea şcolii din Negrileşti: La gimnaziu, la clasa a 5-a, avem cinci elevi, la clasa a 6-a, avem opt elevi, la a 7-a avem șase elevi, iar la a 8-a, avem un singur elev, din păcate.

„Familiile sărace cu mulți copii, care nu se descurcă la oraș, să se mute la țară”

Anul acesta, în Negrilești se întrevăd speranțe. Două femei sunt gravide, iar luna trecută s-a născut o fetiță.

Ana Maria Dumitraşcu, 32 de ani, proaspătă mămică: Asta mică, așa zis mare acuma, mereu zicea că vrea un frățior sau o surioară, ca să aibă cu cine să se joace. Plus de asta, și noi am vrut să mai avem încă un copil.

Primarul din Negrilești propune ca familiile sărace cu mulți copii, care nu se descurcă la oraș, să se mute la țară.

Ion Văsuian, primar Negrileşti: O familie cu 3-4 copii să vină, să-i dai casă, să-i dai 2-3 hectare de teren, și atunci omul ar avea din ce să trăiască, cu ce să-și câștige existența.

Gelu Duminică: S ă încurajăm oamenii din alte țări să vină la noi, să muncească și să se stabilească aici

Sociologul Gelu Duminică are o altă idee.

Gelu Duminică, sociolog: Există zone pentru care România este El Dorado și noi trebuie să încurajăm oamenii din țările respective să vină la noi, să muncească și să se stabilească aici, la fel cum fac românii noștri în alte state.

În urmă cu 11 ani, mai mulți sociologi au făcut împreună un raport pentru Administrația Prezidențială în care au atras atenția asupra tuturor problemelor legate de scăderea natalității, dar, între timp, nu s-a luat nicio măsură.

Editor : Liviu Cojan