Crimele de la Caracal | Cumpănașu, la Digi24: Dacă nu intram pe fir, mușamalizau tot, ca la cazul Luiza Melencu

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei a vorbit la Digi24 despre raportul de cercetare administrativă, întocmit de MAI. Din actul oficial reiese că a fost irosit mult timp în căutarea fetei. Din această cauză, unchiul Alexandrei crede că ar putea fi posibilă „o complicitate din culpă sau voită cu criminalul sau rețeaua, complicii acestor oameni”.

Alexandru Cumpănașu: Este un raport oficial de cercetare administrativă, nu penală, cea penală e în curs. Ca urmare a plângerii mele penale s-a dispus cercetarea, pentru că nu mă las până nu îi văd în pușcărie pe toți acești indivizi care acum ne spun că nu aveau ce să facă. Nu vă spun de la ce instituție, sigur nu de la MAI, dar nu e greu de ghicit...

Acest raport e halucinant. Nu numai către presă au venit aceste informații, că ei aveau toată dorința să intre în casa, că voiau sa salveze viața Alexandrei, dar nu au fost lăsați de procuror... Dar, conform documentului, constatăm că de comun acord, șeful Poliției Caracal, conducerea IPJ Olt, cu procurorul de la Olt, cu procurorul de la DIICOT și ofițerii din operativ au făcut un fel de conclav, de adunare, și au decis de comun acord, au decis împreună că nu e bine să salveze viața Alexandrei, ci să fie chinuită de acest monstru până la 6 dimineața. Nu e moartă din punctul meu de vedere.

Raportul mai spune că polițiștii au fost să facă verificări la casa lui Dinca și ei au raportat că nu au văzut nimic suspect și au primit ordin să stea de pază și dacă văd ceva suspect să intre. Cât de proști ne cred?

Polițiștii, inițial au spus că s-au rugat de procurori. De ce și-au schimbat declarațiile?

Acolo, local, cred că mafia din clanuri se mută în mafia din instituții. Pe lângă documentul ăsta și pe baza altor informații aș vrea să ne explice cineva de ce o armată de oameni primesc informații în jurul orei 12:00, după cum reiese din raportul inițial cu privire la identitatea persoanei care a rapit-o pe Alexandra, DOS nu le-a dat o casă anume ci le-a dat persoana.

Am depus deja plângerea penală e în sensul ăsta. E clar o complicitate din culpă sau voită cu criminalul sau rețeaua, complicii acestor oameni. O complicitate la posibila ucidere a acestei fete, eu încă nu cred că a fost ucisă.

Complicitate în a-l apăra, în a-l lăsa să aibă timpul necesar de a scăpa de probe. De a-și face un plan de scăpare mai degrabă, că nu au scăpat de probe. Ci dimpotrivă, le-au plantat. La ora 9:00 am intrat și eu pe fir și daca nu intram mușamalizau tot, ca la cazul Melencu.

Eu la ora 9:00 seara am anunțat trusturile de televiziune, au început să prezinte poza Alexandrei, la fel, am luat legătura cu DIICOT și Parchetul General și am spus că am suspiciuni mari cu privire la ce fac cei de la parchetul teritorial de acolo. Faptul că nu au cerut DOS, și după ce am făcut aceste demersuri au început să se agite rotițele de la București spre Caracal.

După ce am făcut această agitație, DOS a trimis mașina la Caracal, DIICOT București s-a implicat în mod direct pentru localizarea numărului de telefon. Era deja panică foarte mare, eu țineam legătura cu polițiștii locali de acolo, și eu și fratele meu. Fratele meu este polițist la Timișoara.

Din această desfășurare a evenimentelor îmi arată clar că a fost un timp pentru a se face un plan de escape pentru cei din spatele lui Dincă, nu pentru Dincă, pentru a încerca să scape de pușcărie.

Cel puțin acele ore. Eu pot să mă duc mai devreme. Aș vrea să înțeleagă oamenii logic: seara, tatăl se duce să depună plângere că a dispărut, dispăruse deja de 10 ore, nu poți să îi trimiți la plimbare când e vorba de un copil, copil cuminte care venea întotdeauna acasă, îl trimite acasă pe tată, se întorc a doua zi de dimineață, sunt trimiși din nou acasă, că poate vor veni ei la 10 dimineața.

Au ajuns la ei la 10 dimineața a doua zi, joi, să le ia declarații. Trecuseră 24 de ore de când a dispărut Alexandra. La 11, Alexandra sună la 112 de 3 ori. Are o convorbire ascunsă. Ce poate să ascundă acea convorbire de e atât de protejată? Polițistul care a sunat-o el pe Alexandra și a vorbit cu ea 20 de minute.

Este ținut ca pe sfintele moaște. Nu am mai văzut așa ceva la MAI. La ora 11 sună la 112, e direcționată către Poliția Caracal, care ia legătura cu familia. Deci tatăl Alexandrei știa la ora 12:00 că a sunat fata lui la 112, pleaca cu un polițist din comună să caute mere pe câmpie...

Surprinzător e că procurorul din Craiova nu află decât la 15:30, deși polițistul care răspunde e obligat să se sesizeze și să sune Parchetul din Olt sau din Caracal pentru că avea de a face cu o infracțiune în desfășurare. Și raportul semnalează asta în concluzie. Parchetul află la ora 15:30 de la un alt procuror de la Craiova care la ora 12:00 se uita la televizor și a văzut.

Cei de la Caracal nu aflaseră nici că a dispărut, nici că a sunat la 112, nici că tatăl a depus plângere. La ora 15:30 abia se deschide dosar, la insistența procurorului de la Craiova care ia legătura telefonic, dar vine și la Caracal să îi spună procurorului de acolo că a văzut la televizor că a dispărut o fată, și pare același mod de operare cu ce am avea el în dosarul Melencu.

Pentru mine e o dovadă clară că avem de-a face cu niște clanuri conectate politic, care acum nu știu pe unde să mai scoată cămașa. L-au direcționat pe Dincă să își ia vina asupra lui și să pară prostul de serviciu, că a pus inele fix peste butoiul cu trupul Alexandrei și apoi după ce fata a sunat la poliție, nu s-a gândit cum să o scoată din curte, ci să o ardă ore întregi... E halucinantă această explicație.

Să vezi de 20 de zile cum un județ e controlat și e sub controlul unor grupări interlope. Aceste lucruri nu pot fi normale. Sunt clanuri extinse și cu oameni din instituții și din afara lor, au început să își pună șefi în instituții.

Ziariștii l-au întrebat pe ministrul de interne cum comentează schimbul de informații dintre polițști și interlopi si el a zis că nu știe despre ce este vorba.

El este primul care trebuie să știe și să dea explicații. I-am cerut lui Fifor desecretizarea raportului cu convorbirea dintre polițist și Alexandra. Au vorbit 20 de minute. Ce au vorbit? Ce putea să îi spună în 20 de minute? Dacă din alea șase minute noi am aflat unde se află. Ce conține acel raport?

Decalarațiile integrale le puteți urmări în materialul video.

