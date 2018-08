Cum poți face sesizări fără a avea contact cu instituțiile

95% dintre români nu ies din casă fără telefonul mobil. Folosim telefoanele inteligente pentru a comunica, pentru a face poze de vacanţă, pentru cumpărături, dar când avem de-a face cu o instituţie a statului, ne vedem nevoiţi să ne aşezăm la coadă. De cele mai multe ori, renunţăm la a face o sesizare sau o reclamaţie pentru că asta înseamnă timp pierdut şi ore petrecute la ghişee. Şi nicio garanţie că lucrurile se pot schimba. De la aceasta idee a plecat şi Adrian Ionescu. El a creat aplicaţia Panoul de Bord care permite oricăruia dintre noi să trimită petiţii sau solicitări cu valoare juridică de pe telefonul mobil.

Panou de bord este o aplicaţie gratuită care permite fiecarui cetăţean să trimită petiţii si solicitări către instituţiile statului, direct de pe telefonul mobil. Petiţiile au valoare juridică, iar instituţiile sunt obligate, conform legii, să răspundă în termen de 30 de zile. Ideea unui astfel de instrument i-a venit lui Adrian Ionescu, specialist în IT, în timpul protestelor din ianuarie 2017. A simţit atunci că se na;te o conştiinţă civică şi a creat din bugetul personal o aplicaţie care să vină în ajutorul cetăţenilor.

Adrian Ionescu - fondator Panou de Bord: „Adică protestul în stradă e ok, dar oamenii, noi, cetățenii, avem mai multe pârghii prin care putem sesiza autoritățile, numai că este destul de greu pentru cineva să compună o petiție sau o solicitare, să găsească adresele unde trebuie să trimită. Și atunci eu, fiind programator, m-am gândit că putem să facem o aplicație care să faciliteze trimiterea de petiții și solicitări, adică actul democratic trebuie să fie facil. Cetățeanul trebuie să poată ușor să își sesizeze problemele și atunci am făcut această aplicație și este mult mai simplu de trimis acum. Sunt niște template-uri cu solicitări și petiții pe care oamenii le pot trimite direct de pe telefonul mobil în câteva zeci de secunde și este foarte simplu pentru ei”.



Diana Ciulin-voluntar: „Un alt punct foarte al aplicației este că pe aceeași petiție, pe acceași problemă cu care se întâlnesc aceiași oameni, de exemplu o groapă în asfalt pe drumul spre servciu. Poate sunt zeci de oameni care se lovesc de ea. Dacă toți ar trimite o petiție către Primăria Capitalei sau către Poliție, cu siguranță lucrurile s-ar mișca. Nu pot să ignore 10, 20, 50, 100 de oameni care cer să se rezolve problema”.

Practic, dacă vrei să faci o sesizare, intri in aplicatie, alegi domeniul care te intereaseză, scrii o scurtă descriere a problemei și automat se generează o solicitare oficială către instituţia vizată. Cele mai frecvente petiţii sunt legate de probleme ce ţin de drumurile publice, spitale, şcoli, mijloace de transport în comun sau încalcări ale legii audiovizualului.

„Este solicitarea către CNA, intrăm pe ea, dăm trimite ...aici, selectăm postul tv, emisiunea, data difuzării, ora, descrierea a ce am văzut și considerăm că încalcă legea audiovizualului ...scriem un mic comentariu ca să descriem problema, putem să adăugăm și o imagine televizorului, ca să fie foarte clar și trimitem”.



Diana Ciulin-voluntar: „Foarte rapid poți să trimiți o sesizare, nu trebuie să te plimbi pe la niciun ghișeu, nu trebuie să stai să cerșești un răspuns sau un număr de înregistrare, iar acest lucru înseamnă că mai mulți oameni se vor implica și vor cere rezolvarea problemelor. Cu cât suntem mai mulți, cu atât putem să facem o schimbare”.



Suntem la intersecția Știrbei Vodă cu strada Berzei. Aici am observat o situație foarte periculoasă, pentru că prima mașină care stă aici la semafor, în lipsa unui semafor mic aici, are tendința să se uite la semafoarele din intersecție care se fac verde mai repede decât semafoarele de aici și poate să plece creându-se o situație periculoasă.



Aplicaţia trimite o sesizare cu valoare juridică către Inspectoratul General al Poliţiei.

Adrian Ionescu este de părere că orice iniţiativă civică poate pune o cărămidă pentru un viitor mai solid.

Adrian Ionescu - fondator Panou de Bord: „Noi trebuie să credem că viitorul poate fi mai bun și că noi putem să îl construim, aici unde suntem. Eu cred că omul sfințește locul și cred că prin efortul nostru putem să ne construim casa pe care ne-o dorim, pentru că până la urmă, România este o casă pentru noi. Nimic nu se schimbă dacă doar ne plângem, nimic nu se schimbă dacă fugim cu toții, trebuie să stăm și să construim”.

În loc să se plângă de sistem, Adrian a ales să acţioneze. O face din bugetul personal, cu speranţa că România poate fi un loc mai bun, atât timp cât fiecare dintre noi contribuie la schimbare.

(Reporter : Oana Coşbuc)

