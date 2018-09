Cum vor creşte salariile bugetarilor, din 2019. Exemplul dat de Olguţa Vasilescu

Ministrul Muncii Olguţa Vasilescu revine cu precizări privind creşterea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2019. De la acea dată, venitul ar urma să ajungă la 2050 de lei.

FOTO: Shutterstock

Olguţa Vasilescu aminteşte că în 2017, momentul venirii la guvernare, salariul minim era 1.250 de lei.

Ministrul precizează că, tot de la 1 ianuarie 2019 vor creşte şi salariile bugetarilor, cu 25% din diferenţa până la grila stabilită în 2022.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„De exemplu, un consilier care acum are 2000 lei salariul, iar in grila din 2022 are stabilit un salariu de 6000 lei, va avea o creștere de 1000 lei”, a exemplificat ministrul Muncii.

“În prezent, lucrăm la o Hotărâre de Guvern pentru majorarea salariului minim începând de la data de 1 ianuarie şi va fi 2.050 de lei. Deja am discutat despre acest lucru săptămâna trecută, când ne-a întâlnit cu patronatele şi sindicatele”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu luni seară.

De asemenea, ministrul Muncii a susţinut că deficitul la bugetul de pensii a scăzut cu mai multe miliarde de lei după transferul contribuţiilor sociale din sarcina angajatorului în cea a angajatului.

Etichete:

,

,

,