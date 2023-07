Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, a vorbit joi seara, la Digi24, despre descoperirea unui nou cămin al groazei, în Mureș. „Este șocant, nu am altă soluție decât să acționez”, a spus ministrul, care însă nu a găsit un răspuns atunci când a fost întrebată de ce aceste orori au fost descoperite din nou de cei de la Centrul de Resurse Juridice, și nu de instituțiile statului care au efectuat 3 controale în luna iulie la acel azil. „Fix aceleași întrebări mi le pun și eu”, a spus Bucura-Oprescu.

Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii: Este șocant, nu am altă soluție decât să acționez, ceea ce am și făcut azi. Imediat ce am aflat de situație am ținut legătura permanent cu premierul Marcel Ciolacu, cu colegii de la ministerul de Interne, domnul Predoiu și domnul Arafat.

Am avut principal obiectiv starea persoanelor vulnerabile aflate acolo, astfel încât să ne implicăm cât mai serios ca acestea să fie relocate.

Am toleranță zero față de funcționari ai statului român care nu sunt integri, motiv pentru care în seara asta deja Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a retras licența centrului din Mureș. În seara aceasta Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială a început deja procedura de cercetare disciplinară împotriva responsabililor de această situație revoltătoare.

Mâine dimineață corpul de control al ministrului Muncii va merge la Mureș.

Ticăloșii nu au niciodată nicio limită. În condițiile în care discutăm despre persoane vulnerabile care au nevoie de grijă, pentru care statul plătește, nu puțin, au folosit vulnerabilitatea acestor oameni pentru a face bani.

Este foarte grav. Măsurile pe care le luăm trebuie să fie ferme.

Oana Zamfir, jurnalist Digi24: Cu toate astea, au reușit cumva să scape de aceste verificări, controale care au fost făcute, și toate aceste informații, acest nou caz revoltător a ieșit la iveală tot datorită oamenilor de la Centrul de Resurse Juridice.

Simona Bucura-Oprescu: Este foarte adevărat.

Oana Zamfir: De ce nu au făcut asta instituțiile statului? De ce nu datorăm aceste dezvăluiri unei instituții a statului?

Simona Bucura-Oprescu: Fix aceleași întrebări mi le pun și eu, cu atât mai mult cu cât din datele preliminare pe care le am, au existat controale ale instituțiilor statului la acest centru din Mureș pe 14 iulie, pe 20 iulie și pe 26 iulie. Ăsta este motivul pentru care mâine trimit corpul de control.

Mi s-a spus că nu au știut, că ușa era închisă, că au știut că acolo era un subsol, că au văzut doar partea supraterană a clădirii.

Avem instituții, dar este clar că acestea nu-și fac treaba.

Editor : Liviu Cojan