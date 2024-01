Ministerul Educației din România admite că tehnologiile de inteligență artificială vor schimba în mod semnificativ sistemul educațional. “GhatGPT reprezintă o evoluție tehnologică fără precedent în istoria recentă a umanității”, declară oficialii Ministerului. ChatGPT pare să fie folosit la scară largă în școli, dar autoritățile și profesorii încă nu au un răspuns cu privire la problemele de integritate academică pe care le ridică utilizarea acestui instrument. Digi24.ro a stat de vorbă cu mai mulți profesori din România în încercarea de a afla dacă utilizarea ChatGPT ar trebui restrânsă sau integrată în procesul educațional.

Trăim un moment de revoluție a sistemului educațional care are deja peste 5000 de ani vechime: apariția inteligenței artificiale în sistemele de învățare.

De la lansarea sa, în noiembrie 2022, școlile din întreaga lume s-au confruntat cu utilizarea de către elevi a popularului chatbot de inteligență artificială ChatGPT.

Concret, elevii au început să-și facă temele cu ajutorul ChatGPT, generând astfel îngrijorarea profesorilor (și a părinților) cu privire la lipsa integrității academice.

Chatbot-urile de inteligență artificială precum ChatGPT au ridicat deja numeroase probleme în sistemul educațional. Spre exemplu, folosirea ChatGPT pentru elaborarea unor proiecte scrise poate încuraja copierea și plagiatul.

De asemenea, generarea rapidă a răspunsurilor ar putea împiedica capacitatea elevilor de a gândi critic și de a fi creativi în răspunsurile lor. O situație încă nerezolvată este aceea că roboții virtuali precum ChatGPT nu pot înțelege emoțiile umane.

Deși pot părea empatici, aceștia nu reușesc să răspundă, spre deosebire de educatori umani, la emoțiile umane complexe ale elevului.

Ca în orice altă mare problemă, lumea pare divizată: unii sunt pentru interzicerea roboților virtuali în sistemul educațional, iar alții sunt pentru integrarea acestor instrumente AI.

Unele școli au ales să folosească ChatGPT ca instrument de învățare. În Danemarca, spre exemplu, sunt deja cinci licee care încurajează utilizarea tehnologiei AI în unele clase.

Argumentul unuia dintre profesori, citat de euronews.com: „Experiența mea a fost că elevii îl foloseau fără niciun fel de gândire, și în acest fel, devine un obstacol în calea învățării, iar învățarea este întregul proiect aici. Dar dacă am putea schimba modul în care îl folosesc astfel încât să devină un instrument pentru învățare, atunci am fi câștigat mult. Pentru că dacă putem avea o conversație cu ei despre cum să folosească AI, atunci întreaga idee că nu pot să vorbească cu noi despre asta pentru că este interzisă dispare. Și indiferent dacă vă place sau nu acest lucru și indiferent dacă credeți că este problematic, trebuie să realizați că este aici. Și dacă o condamnați, opriți orice conversație despre asta".

Daniel David: “Sunt pentru adoptarea pe scară largă a ChatGPT, într-un context definit clar de etică”

Sursa foto: danieldavid.ro

Digi24.ro a stat de vorbă cu mai mulți profesori din România despre problema integrării Inteligenței Artificiale în sistemul educațional. Profesorul universitar doctor Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, se declară pentru.

“ChatGPT (și altele similare) reprezintă acum o unealtă. Așadar, ca orice unealtă, nu este bun sau rău în sine, ci poate deveni astfel în funcție de cine îl folosește. Eu sunt pentru adoptarea pe scară largă a ChatGPT, într-un context definit clar de etică și de acceptabilitate socială. Spre exemplu, ChatGPT nefiind un agent, ci o unealtă, în final responsabilul pentru orice text este autorul uman care îl prezintă!”, a declarat Daniel David pentru digi24.ro.

L-am întrebat pe profesorul de științe cognitive clinice dacă există moduri în care ar trebui restrânsă utilizarea ChatGPT în educație. “Nu cred! Noi în educație trebuie însă să ne schimbăm modalitatea de evaluare. Aceasta nu se mai poate baza doar pe "reaction papers"/lucrări scrise, ci este nevoie de interviuri care să evalueze înțelegerea competențelor, direct sau din lucrările scrise (ex. scrise poate de autor, poate de chatGPT, poate de prieteni, poate "cumpărată" etc.) și/sau de teste date aici și acum! Așadar, este o fraudă și dacă o lucrare asumată de tine este scrisă de ChatGPT (fără să spui asta), dar și dacă este scrisă de prieteni sau cumpărată, de aceea frauda trebuie diminuată prin educație etică și trebuie pedepsită, iar evaluarea trebuie gândită, așa cum am arătat mai sus”.

Ionel Popescu: “În ciuda accesului la ChatGPT, studenții înțeleg din ce în ce mai puțin dacă nu fac efortul substanțial de a ieși din capcana accesului facil la informație”

Prof. Dr. Ionel Popescu, de la școala doctorală de matematică a Facultății de Matematică și Informatică a Universității București, spune pentru digi24.ro că nu putem evita adoptarea instrumentelor de AI în procesul educațional.

“Este foarte asemănător cu introducerea motorului de căutare de la Google, lucru care a organizat informația în mod accesibil. Eu sunt pentru adoptia instrumentelor de tip ChatGPT. Are și Google o variantă care este similară cu ChatGPT, însă pe viitor nu vom putea evita adopția acestor lucruri. Cheia este aceasta, accesul la informație este foarte asemănător cu ce a făcut și Google cu motorul de căutare, însă va fi mult mai eficient. Evident trebuie sa testam înțelegerea, nu afișarea de informații. Educația exact acest rol îl are, de a face elevul să opereze cu noțiuni. Ar trebui lăsat la liber accesul la ChatGPT, însă verificarea să testeze dacă elevii mai sunt în stare să opereze cu concepte pe cont propriu. Din experiență vă pot spune că în ciuda accesului la ChatGPT, studenții înțeleg din ce în ce mai putin dacă nu fac efortul substanțial de a ieși din capcana accesului facil la informație. Pentru cei care sunt capabili să iasă din această capcană este de un mare folos, pentru că mecanizează accesul la răspunsurile relevante. Vă pot spune că pentru matematică, ChatGPT deocamdată nu este foarte dezvoltat și de multe ori spune prostii”.

Liviu Andreescu: “Să se experimenteze cât mai mult, respectând principiile etice și deontologia domeniului”

Profesorul universitar doctor Liviu Andreescu, de la Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității București, se declară deschis inovării prin intermediul AI.

“Mă tem că e prea devreme pentru răspunsuri tranșante în privința ChatGPT. Tehnologia e nouă și i-a surprins pe toți, inclusiv pe dezvoltatorii săi. Deocamdată ne aflăm în faza de explorare, tehnologică și mai ales socială. Ca atare, cred că ar trebui să fim rezervați în privința proorocirilor, în educație ca și în alte domenii. Deocamdată, provocările îmi par relativ minore. Plagiatul poate fi combătut ușor dacă facem efortul personal de a ne schimba metodele de evaluare. Informațiile eronate „halucinate" de ChatGPT nu ridică probleme mai serioase decât cele disponibile oricum în cantități industriale pe net. Oportunitățile nu sunt nici ele foarte clare, în parte fiindcă sistemul de educație se urnește cu greutate. Am prins de la început hype-ul MOOC-urilor (curs online destinat participării nelimitate și a accesului deschis prin intermediul internetului - nr.).care urma să revoluționeze învățământul superior și iată că, după 15 ani, nu s-a întâmplat mare lucru. Ca atare, nu aș limita mare lucru deocamdată. Dimpotrivă, să se experimenteze cât mai mult, respectând principiile etice și deontologia domeniului. Altfel spus, văzând și (ne)făcând... Oamenilor le place să se lanseze în speculații maximaliste. E adevărat că lumea se schimbă mult și, uneori, relativ rapid. Doar că o face în direcții cel mai adesea neanticipate. Speculațiile sunt utile orientativ, ca un ghid aproximativ pentru un viitor neclar; și doar dacă nu devin catastrofiste”, a afirmat Liviu Andreescu pentru digi24.ro.

Ministerul Educației: ChatGPT “ar trebui să fie un ajutor în actul educațional, și nu în înlocuitor”

Ministerul român al Educației se află, deocamdată, în faza de analiză a situației. Într-un răspuns oficial la o interpelare recentă a unui parlamentar din Camera Deputaților pe tema provocărilor ChatGPT în sistemul educațional, Ministerul Educației oferă lămuriri din categoria “privim cu atenție și îngrijorare”.

Cităm din răspuns: “În acest moment, specialiștii în științele educației din comunitatea globală studiază impactul și posibilele beneficii ale sistemelor de inteligență artificială generativă. Comunitatea de specialiști din România este conectată la tendințele globale din domeniu și monitorizează progresul soluțiilor de tip EdTech care folosesc transformeri capabili de auto-atenție. Aceste tehnologii sunt încă într-o fază incipientă și este necesară validarea lor din perspectiva științelor educației”, scrie secretarul de stat Ionel-Florian Lixandru în răspunsul la interpelarea deputatului PSD Oana-Gianina Bulai.

Cu toate acestea, oficialii guvernului român admit că revoluția Inteligenței Artificiale în domeniul educației va fi de mare impact. “Ministerul Educației este conștient că pedagogia trebuie să sufere o transformare semnificativă, fiind necesare strategii cheie care pot ajuta educatorii să își adapteze metodele de predare-evaluare pentru a echipa mai bine studenții pentru o societate dominată de tehnologie și de inteligența artificială”, se spune în răspunsul oficial al Ministerului Educației.

Mai mult, Ministerul Educației recunoaște că “tehnologiile moderne de inteligență artificială generativă precum GhatGPT reprezintă o evoluție tehnologică fără precedent în istoria recentă a umanității”, dar că acestea nu trebuie să înlocuiască sistemul clasic de educație. “În principal, în educație, această aplicație ar trebui să fie un ajutor în actul educațional, și nu în înlocuitor al activităților specifice procesului educațional”.

Profesor la Cambridge: “Este o sabie cu două tăișuri”

Disputa legată de rolul în educație al chatbot-urilor de inteligență artificială are loc în cele mai importante instituții de învățământ. Profesori de la prestigioasa universitate britanică Cambridge oferă o perspectivă mai nuanțată asupra oportunităților, provocărilor și posibilităților oferite de ChatGPT. Dr. Vaughan Connolly, profesor și cercetător la Cambridge, susține că este rolul instituțiilor de învățământ să ia o decizie. “Nu cred cu adevărat că școlile pot aștepta ca Guvernul să le spună cum să gestioneze acest lucru. Un model de leadership distribuit este necesar, cu personal împuternicit să se adune și să discute despre utilizarea ChatGPT. Conducătorii școlii trebuie să creeze timp și spațiu pentru a avea această discuție. Este, de asemenea, important să recunoaștem că elevii au o apreciere mai nuanțată a tehnologiei decât le acordăm uneori credit. Cei cu care am vorbit sunt preocupați de necesitatea de a evita folosirea ChatGPT ca pe un scurtătură în educația lor, deoarece acest lucru ar submina învățarea lor. Este important ca elevii să facă parte din conversație”, afirmă profesorul Connolly, citat de pagina de web a Universității Cambridge.

Dr. Steve Watson, profesor și specialist în educație la Cambridge e de părere că “o inovație precum aceasta este întotdeauna o sabie cu două tăișuri: nu o putem trata pur și simplu ca pe vestitorul unei noi utopii. Nu poți scoate operatorul uman din ChatGPT. Provocarea pentru educatorii este să investigheze capacitățile și limitele sale și să-l facă să funcționeze pentru ei. ChatGPT aduce atât noi oportunități, cât și noi complexități. Până acum, a fost prezentat în mare parte ca un instrument pentru crearea de conținut. De fapt, generarea de conținut este probabil cea mai slabă funcție a sa”.

Ce spun elevii și studenții

Tpu.ro este un website românesc de socializare cu întrebări și răspunsuri, foarte popular printre elevi și studenți. Subiectul ChatGPT este adesea folosit de cei care doresc să-și simplifice elaborarea temelor, ba chiar și redactarea lucrărilor de licență.

Utilizatorul Davydd a întrebat pe un topic despre chatGPT: “Salut TPU. Chat gpt-ul se ia la plagiat pentru lucrarea de licență? În sensul în care iei o informație de acolo, o reformulezi pe un site special pentru așa ceva, după care pui informația în lucrare. Mersi!”. Utilizatorul ShREKT îi răspunde: “Încă ai timp să îl folosești că nu s-au prins toți la noi de el”. Utilizatorul Fieraru23 răspunde și el: “Da, dar profesorii din România nu o să știe dacă e luat de pe chatgpt, doar dacă e scris prea bine comparat cu ce scrii tu”. După câteva zile, utilizatorul Davydd își anunță prietenii: “Fraților, am trecut de plagiat cu 4,7%”

Am întrebat-o pe o elevă de clasa a 9-a, Smaranda, dacă la liceul ei din București există vreo reglementare privitoare la folosirea ChatGPT și dacă ea foloșește robotul virtual pentru redactarea temelor. “La ore, profesorii nu au deschis acest subiect, deci nu este interzisă inteligența artificială, dar sunt sigură ca mulți nu ar fi de acord sa ne facem temele folosind chatGPT. Deși știu că nu e cea mai buna modalitate prin care sa îmi fac temele, în situații de criză sau la materii pe care nu le consider atât de importante, mă ajută”, mărturisește Smaranda.

Pro și contra ChatGPT în mediul educațional

ChatGPT pare să aibă răspunsuri pentru orice, inclusiv la întrebările despre principalele avantaje și dezavantaje ale acestei platforme în procesul educațional.

Avantaje:

Îmbunătățirea accesibilității la educație : ChatGPT poate elimina barierele pentru persoanele cu dizabilități și non-vorbitori de limba engleză. Prin intermediul său, se pot oferi răspunsuri orale pentru studenții cu deficiențe de vedere și traduceri în limbi străine pentru cei care nu vorbesc engleza.

Asistență la tema pentru acasă : ChatGPT poate oferi explicații și exemple pentru întrebările legate de teme, economisind timp și facilitând procesul de completare a acestora.

Asistență pentru educatori : Profesorii pot beneficia de ChatGPT pentru crearea de planuri de lecții, generarea de întrebări pentru teste, analizarea și evaluarea temelor studenților, oferind feedback și acces la resurse educaționale suplimentare.

Personalizarea învățării : ChatGPT poate personaliza experiența de învățare, adaptându-se la stilurile de învățare individuale ale studenților și oferindu-le conținut adaptat la nevoile lor.

Ajutor la pregătirea pentru examene : În perioadele de examene, ChatGPT poate recapitula notițele de curs, oferi răspunsuri ideale la întrebările importante și genera întrebări de practică pentru a evalua cunoștințele studenților.

Eficiența învățării : Studenții pot folosi ChatGPT pentru a revizui și a obține clarificări suplimentare, îmbunătățind astfel procesul de învățare.

Interacțiunea textuală : Datorită capacității sale de a înțelege și a răspunde la întrebări scrise, ChatGPT permite interacțiunea text-based, facilitând comunicarea și colaborarea în mediul educațional.

Dezavantaje: