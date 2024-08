Digi Talks la Untold 2024. Ca în fiecare an, prima zi, o nouă pagină de poveste

Jurnal de festival: Prima pagină a fost scrisă după o zi ca de poveste. Vineri, pe scena DIGI24, Ioana Ciurlea și invitata sa, Ioana Chereji, au dezvăluit secrete ascunse din universul Untold.

"Bună seara, sunt dependentă de Untold!", spune Ioana Chereji, Head of Communication, la probele de microfon. Și n-au fost doar niște vorbe rostite la întâmplare, ci chiar o declarație de suflet...

Și se poate spune că și ceilalți membrii ai echipei implicate în organizarea festivalului Untold, o echipă sudată de-a lungul anilor de concepție și execuție a acestui proiect muzical, suferă de aceeași ”boală”.

Rezultatul muncii comune a tuturor celor implicați a propulsat festivalul Untold pe un onorant loc trei în lume, reușind să-i păstreze prospețimea în fiecare an și să coaguleze în jurul evenimentului același interes.

Tema din acest an a festivalului Untold este ”Human in nature”, conceptul scenei fiind realizat de o echipa condusă de designerul Ovidiu Pop. Creația din acest an a echipei a reușit să surprindă din nou publicul, care este purtat încă de la intrarea pe porțile festivalului într-un alt capitol al poveștii Untold.

Despre modul în care Tom Grennan a reușit să fie prezent pe scena festivalului, deși cursa către Cluj în care trebuia să se afle a fost anulată, și se pregărea să plece de la aeroport, precum și alte dezvăluiri despre modul în care acest festival devine într-adevăr o poveste, aflați urmărind integral interviul oferit echipei Digi24 de Ioana Chereji.