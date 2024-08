După Untold, publicul rămâne Vrăjit de muzică alături de Digi FM

Digi FM a încheiat cu succes încă un capitol incendiar al festivalului Untold, iar întreaga echipă prezentă a transmis adrenalina și emoția pe toată durata celor patru zile de emisie din inima Ardealului. Untold, cel mai mare eveniment muzical din România și al treilea festival din lume, conform DJ MAG, a fost și anul acesta locul unde magia pură a întâlnit muzica bună.

La această ediție, stația radio a oferit aproape 40 de ore de transmisie directă dintr-un studio amenajat lângă Cluj Arena. De la celebrități și artiști de renume cum ar fi Grasu XXL, Irina Rimes și Edy Chereji până la invitați de marcă precum Emil Boc, fiecare invitat a adus un strop de magie și a creat momente de neuitat. DJ-ii Digi FM, Almud și Dan T, au urcat atât pe main stage, cât și pe scena retro, iar muzica lor vibrantă a electrizat publicul până la răsărit.

În plus, aproape toți artiștii prezenți la festival au lăsat mesaje speciale pentru ascultătorii Digi FM și au împărțit din entuziasmul lor, în conexiune directă cu fanii. Oana Zamfir, Vlad Craioveanu, Ramon Cotizo și Alice Tudor împreună cu colegul Cetin Rașit, au adus la microfonul Digi FM cele mai interesante declarații și interviuri exclusive cu performerii, tocmai bune de urmărit pe site-ul și pe platformele de socializare Digi FM.

Oana Zamfir a declarat: “Untold 2024 a fost o experiență nouă și plină pentru mine. Nu mi-aș fi imaginat că voi reuși să mă bucur la aceeași intensitate de emisia specială din festival, de timpul petrecut cu echipa Digi FM, de concertele artiștilor pe care abia așteptam să îi văd live, de momentele cu prietenii mei și de întâlnirile cu unii dintre artiștii pe care am avut ocazia să îi intervievez. Au fost 4 zile în care am fost Vrăjiți de muzică, în care bucuria a luat locul oboselii și prietenia a înlocuit dezbinarea. A fost magic de la început până la final și abia așteptăm ediția aniversară de anul viitor. Și mai mult decât atât, bucuria este și mai mare, pentru că tocmai am aflat că vizualizările cumulate ale platformelor social media Digi FM, strict pe materialele #vrajitidemuzica și #untold, au strâns 300.000 de vizualizări.”

Festivalul a adunat peste 427.000 de participanți din întreaga lume, iar headliner-ii precum Lenny Kravitz, Sam Smith, Swedish House Mafia, Louis Tomlinson, Martin Garrix și Mahmut Orhan au oferit showuri de excepție care au menținut publicul „Vrăjit de muzică” pe parcursul întregului eveniment.

Privind spre viitor, Untold X, cea de-a 10-a ediție a festivalului, promite să fie și mai spectaculoasă, iar Digi FM va fi acolo să povestească întregii țări despre energia și efervescența acestei experiențe unice. Digi FM. Newsic Radio.