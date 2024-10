Trei persoane, între care fratele unui membru al Clanului sportivilor, cercetate sub control judiciar de poliţiştii din Bucureşti după ce, în luna august, ar fi distras atenţia agenţilor de pază dintr-un magazin aflat într-un centru comercial din Sectorul 4 pentru a fura îmbrăcăminte în valoare de 4.600 de lei.

Poliţia Capitalei a anunţat, vineri, că poliţişti de la Secţia 15 au pus în aplicare trei mandate de aducere, emise pe numele a trei persoane, cu vârste cuprinse între 30 şi 57 de ani, faţă de care se fac cercetări într-un dosar penal de furt.





„Din datele şi probele administrate în cauză de către poliţiştii Secţiei 15 Poliţie, a rezultat presupunerea rezonabilă că trei persoane, o femeie, în vârstă de 30 de ani, şi doi bărbaţi, în vârstă de 36, respectiv 57 de ani, ar avea preocupări de natură infracţională, pe linia furturilor din magazinele amplasate într-un centru comercial din Capitală. Probatoriul administrat a relevat faptul că, în data de 10 august 2024, în jurul orei 18.30, în timp ce se aflau în incinta unui magazin cu punct de lucru într-un centru comercial din Sectorul 4, cei trei bănuiţi, după o înţelegere prealabilă, ar fi distras atenţia agenţilor de pază şi ar fi sustras de pe rafturile magazinului articole vestimentare, în valoare de peste 4.600 de lei”, a arătat sursa citată.



Joi au fost puse în aplicare trei mandate de aducere, emise pe numele bănuiţilor, aceştia fiind duşi la audieri, iar ulterior plasaţi sub control judiciar.



Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 15 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.



Potrivit unor surse judiciare, unul dintre bărbaţi este fratele unui membru al Clanului Sportivilor, scrie News.ro.

Editor : B.E.