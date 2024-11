Iernile blânde din ultimii ani i-au convins pe unii primari din țară că pot face economii în sezonul rece. Drept urmare, edilii au decis să nu mai încheie contracte pentru deszăpezire. În cel mai bun caz, și-au cumpărat câteva utilaje, pentru situații de urgență. Nu toți localnicii văd cu ochi buni inițiativa edililor.

Bengești-Ciocadia, județul Gorj. În această comună, asistații social au luat locul utilajelor de deszăpezire. A fost decizia primarului, care spune să astfel face economii la bugetul local. 60 de mii de lei ar fi economisit edilul după ce, anul acesta, a decis să nu încheie niciun contract cu o firmă pentru deszăpezire.

„Avem oameni la 416 care, dacă este nevoie, îi scoatem și pe ei să ajute la școli, la instituții, iar eu aș vrea să ningă, că oricum ne descurcăm. Facem față, fiindcă mai am un băiat care are un plug și am vorbit cu el și a spus că nu-i trebuie decât motorină”, spune Victor Geogia, primarul comunei primar Bengești-Ciocadia.

„Chiar dacă va ninge mult sau puțin, cei 50 de kilometri de drum care se află în administrarea primăriei din comuna Bengești-Ciocadia vor fi deszăpeziți cu un singur utilaj. Se întâmplă acest lucru pentru că primarul a decis sa nu mai încheie contract cu o firmă privată”, transmite Anamaria Ianc, jurnalist Digi24.

Iernile sunt mai ușoare, iar cheltuiala e prea mare, astfel că banii economisiți, în teorie, vor fi direcționați către alte investiții.

Nu doar în această comună autoritățile locale nu au utilaje de deszăpezire tocmite în acest sezon. La 40 de kilometri distanță, în comuna Drăguțești, primarul nici nu vrea să audă de contracte cu alte firme, din moment ce chiar el a mers cu unul dintre tractoare.

„Nu am avut niciodată contract și nu sunt de acord”, spune Dumitru Popescu, primar Drăguțești.

Edilul spune că a investit, timp de 9 ani, în utilaje pe care le are mereu la dispoziție, bani primiți prin fonduri europene.

„Ne autogospodărim și mi se pare cea mai ieftină variantă”, concluzionează primarul.

Oamenii spun că iernile nu mai sunt la fel de grele, dar se gândesc de două ori când vine vorba de deszăpezirea făcută... fără utilaje.

„- Se descurcă cu un utilaj?

- Nu știu, poate da, poate nu...

- Și dacă nu se descurcă dumneavoastră, cetățenii ce faceți?

- Dăm la lopata”, spune zâmbind un localnic.

„- E o idee bună, dacă nu ninge...

- Și dacă ninge?

- Treaba lui, să-și rezolve cazul, să rezolve problema

- E prea puțin un utilaj?

- Pentru o comună...

- Ar fi vreo 50 de kilometri de drum

- Nu știu ce să zic...”, calculează în gând un alt localnic.

„-A mai nins aici la dumneavoastră?

- N-a nins de trei ani... La Rânca, acolo ninge”, spune un om din sat.

Primarii spun că au cumpărat inclusiv sare și nisip pentru zilele cu ninsori și temperaturi scăzute, atunci când pe șosele va apărea gheața.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Ionuț Voinea





Editor : Izabela Zaharia