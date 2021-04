Iașiul riscă să se închidă. Chirica: Nici Dragnea nu a reușit să frâneze atât de mult orașul, cum a reușit alianța toxică USR PLUS

Primaria Iași riscă să se închidă, iar serviciile publice să fie suspendate, spune edilul Mihai Chirica. Orașul nu are un buget pentru anul acesta aprobat în Consiliul Local. După o ședință maraton de mai bine de 10 ore, doar PNL și PMP au votat proiectul de buget. Au fost 13 voturi „pentru” și un singur vot a lipsit pentru validarea bugetului. Consilierii USR Plus s-au abținut, iar cei de la PSD au părăsit sala. Mihai Chirica acuză USR Plus că s-a aliat cu PSD și spune că la Iași coaliția nu funcționează.

Mihai Chirica, primarul minicipiului Iași: Alianța toxică USR-PLUS, alături de PSD a blocat funcționarea orașului nostru. Nici Dragnea nu a reușit să frâneze atat de mult municipiul Iași cum a reușit USR.

Orașul Iași intră într-o altă eră, este era întunericului în care a fost aruncat cu nesimțire, datorită votului pe care l-au prestat cele două partide.

Nu se mai pot aproba transferurile financiare pentru niciuna dintre activități. Nu mai putem plăti indemnizațiile pentru 12 mii de oameni cu probleme cu handicap și însoțitorii lor, nu mai putem susține educația, nu mai putem transfera nicio sumă pentru școlile din Iași, nu mai putem susține centrele de vaccinare. Un lucru extrem de grav.

Transportul public este blocat, nu mai am angajament de plată pentru ei, proiectele în curs de derulare sunt blocate și nu mai putem angaja alte proiecte europene. Cele 32 de tramvaie nu mai putem să le plătim să vină în țară.

Editor : Liviu Cojan