Împreună suntem DIGI. #OameniiDigi. Poveștile de succes ale unor angajați: „Fiecare are puterea să facă multe și dacă este diferit”

Grupul Digi se alătură semnatarilor Cartei Diversității şi lansează campania "Împreună suntem DIGI. #OameniiDigi". Ne propunem să sensibilizăm publicul și angajații cu privire la incluziunea socială și egalitatea de șanse în momentul susţinerii unui interviu. Campania noastră aduce în prim-plan povești de succes ale unor angajați, tocmai pentru a ilustra ideea de diversitate.

Grupul Digi înseamnă o familie care reuneşte angajaţi din 36 de naţionalităţi, cu o diversitate de gen în rândul angajaților companiei care furnizează servicii de comunicații fixe şi mobile. În cadrul grupului lucrează atât tineri, cât şi persoane în vârstă, indiferent de etnia, religia ori cultura din care provin. De exemplu, sunt peste 20% angajaţi sub 30 de ani, mai mult de jumătate au între 30 - 50 de ani șii 13% peste 50 de ani. Din cei aproape 20.000 de angajaţi, 31% sunt femei, iar dintre cei care au poziţii manageriale, 34% sunt femei. De 14 ani, Gina Mancaş lucrează la Departamentul Digi Mobil Spania. Tânăra are sechele post-poliomelită după ce a luat virusul polio dintr-un spital, pe când avea doar două luni.

Gina Mancaș - operator procesare: Dizabilitatea pe care o am m-a afectat încă din copilărie. De-a lungul timpului, dizabilitatea pe care o am m-a afectat în relaționarea cu oamenii, pentru că e greu ca persoană cu handicap să relaționezi cu oamenii care nu te înțeleg. Consider că angajatorul ar trebui să le acorde o șansă tuturor persoanelor cu handicap. Pentru mine, diversitatea înseamnă puterea exemplului, înțelegerea celorlalți față de persoanele cu dizabilități, dar și deschiderea unora către ceilalți, dar și faptul că putem învăța din experiența celorlalți.

Mircea Sufragiu are 72 de ani şi este cel mai vârstnic angajat al Grupului Digi România. Spune că preferă să lucreze decât să se bucure de pensie acasă.

Mircea Sufragiu - tehnician reparaţii: În general, ca în orice colectiv, sunt oameni de culturi, etnii diferite, dar îi acceptăm atât timp cât se comportă civilizat și nu deranjează, își văd de treaba lor. Am lucrat unde lucrez și acum, în cadrul service-ului, unde ne ocupăm de depanarea receptoarelor de satelit și cablu, în funcție de clienții pe care îi avem.

Unul dintre cei mai tineri angajaţi ai Grupului Digi România a devenit parte din echipă deşi abia ieşise de pe băncile şcolii.

Vlad Zaharia - operator livrări echipamente: Nu sunt de părere că vârsta reprezintă un impediment în cadrul oricărui loc de muncă, atât timp cât îți dorești să faci ceva. Atât timp cât îți dorești cu adevărat, trebuie să te adaptezi și să o iei pas cu pas. Consider că am avut noroc de oameni care au fost răbdători cu mine, chiar dacă mă considerau un puștan. M-am integrat foarte bine chiar dacă colectivul în care lucrez sunt diferiți de mine ca vârstă.

Florin Gheorghe - operator frontline business: Salut, sunt Florin Gheorghe, am 33 de ani şi sunt din Bucureşti şi lucrez în cadrul companiei RCS-RDS de 10 ani. Atunci când a trebuit să mă angajez, nu am simțit niciun impediment prin prisma faptului că sunt de etnie romă, am fost sigur că voi fi sunat să fac parte din cadrul companiei. Este un mediu în care poți să crești foarte ușor, indiferent de etnia sau dizabilitățile tale. Cred că asta ar trebui să se schimbe pe viitor, să nu mai catalogăm omul dupa aspect sau imagine, trebuie să ne acceptăm unul pe celălalt în societate.

Claudia Iordache, interpret mimico-gestual: Suntem egali. Fiecare oferă ceva altei persoane. Nu uitați că fiecare are puterea să facă multe și dacă este diferit. Nu uitați că suntem împreună și tot împreună reușim să ajungem la mai bine. Iubim la fel, muncim la fel, simțim la fel și putem fiecare să oferim întregii societăți ceva bun și folositor.