Jurnal pentru copii. A călătorit în „cei șapte ani de acasă” cât pentru o viaţă

Maya are 8 ani şi a călătorit mai mult decât majoritatea oamenilor într-o viaţă! A ajuns în Nepal, India, Malaezia, Vietnam, Argentina, Bolivia, Peru, Etiopia şi Tanzania. Acesta a fost darul mamei sale, înainte să încheie educaţia elementară. Finalul celor 7 ani de acasă au însemnat pentru Maya o lecţie despre viaţă, o imagine de ansamblu asupra oamenilor şi a lumii celei mari! Povestea unui călătorii în jurul lumii, sâmbătă, de la 9:30, la Jurnal pentru copii!

Până la 7 ani Maya a călătorit pe Amazon, şi-a croit drum prin junglă, a mâncat cu un sef de trib pe care l-a învăţat să joace cărţi, a adăpat elefanţi, a mers cu ricşa, măgarul sau cămila, a acumulat mai multe experienţe decât majoritatea adulţilor.

Din România, am plecat în Nepal, în America de Sud, ne-am dus în Africa, apoi a început şcoala. Asta a fost aventura!

Ca să-şi poată împlini visul şi să îi ofere fiicei sale un an în jurul lumii, înainte de începerea şcolii, Cezarina a lucrat în Maroc, ca director de marketing şi vânzări în industria hotelieră de lux.

Cezarina Pomojnicu, mama Mayei: Trebuia să plecăm din două motive: unul, ca să descoperim această lume minunată şi doi, să petrecem timpul pierdut împreună.

Aşa a început o călătorie iniţiatică desfasurată pe patru continente. Cezarina a evitat zonele turistice şi a preferat să-i arate fiicei sale viaţa aşa cum este, fără filtre.

Cezarina Pomojnicu, mama Mayei: Nu am ţinut să ştie exact prin ce ţări am fost, în schimb am ţinut să se amestece cu populaţia locală, să vadă că deşi oamenii poate uneori nu au resurse financiare, sunt foarte fi fericiţi. În Etiopia, unde eu cred că nici nu au periuţe de dinţi, aveau dinţii perfecţi. „Uită-te măi maia ce dinţi albi şi frumoşi sunt!”.

Cezarina investeşte în experienţe de viaţă şi nicidecum în lucruri materiale. Aşa îşi creşte copilul şi crede că sunt lucruri esenţiale ca Maya să devină un om cu mintea deschisă.

