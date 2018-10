Jurnal pentru copii. Povestea unei prietenii care doboară orice barieră

Au o mulțime de medalii, ambiție de fier și o mare dorință: să fie mereu numărul 1! Ana și Ioana sunt prietene bune și, încă de când s-au cunoscut, și-au dat seama că le uneste pasiunea pentru înot, dar și voința de a-și depăși cu orice preț dizabilitatea. Acum, fetele se pregătesc pentru Jocurile Mondiale Special Olympics de la Abu Dhabi! Povestea unei prietenii care doboară orice barieră, sâmbătă, de la 9.30, la Jurnal pentru copii!

Ea este Ana și primul lucru pe care îl observi când o întâlnești este optimismul care te copleșește.

Ana Baltag: Bună! Sunt Ana Baltag, am 16 ani și am trecut în clasa a 9a!

Din cei 16 ani de viață, 13 i-a petrecut mergând la bazinul de înot. Ana se mișcă în apă elegant, cu energie și multă siguranță. Pasiunea și ambiția ei au dus-o la Special Olympics România, locul în care copiii cu dizabilități devin adevărați campioni.

Ana Baltag: A fost foarte bine și mi-a plăcut înotul. Îmi place mie mult, e sportul meu preferat!

Bogdan Marin, antrenor de înot: În ciuda eforturilor pe care le depun pentru a putea să se deplaseze, în primul rând, devotamentul lor este atât de mare încât pot să atingă niște performanțe.

După ani întregi de muncă, Ana poate înota în toate cele patru stiluri omologate în concursuri: spate, fluture, bras și craul. (...) În 2015 a participat la Jocurile Mondiale Special Olympics de la Los Angeles. Acolo a obtinut premiu după premiu.

Ana Baltag: Locul 1 am luat la spate, locul 3 craul și locul 8 la ștafetă. Și am defilat cu Nadia Comăneci. (...) Am fost mulți, au venit și profesoarele, și doamnele profesoare de înot și mi-a plăcut.

Una dintre cele mai bune prietene ale Anei este Ioana, și ea tot înotătoare. Tânăra s-a născut cu paralizie cerebrală, iar de la 7 luni face recuperare medicală.

Ioana Ghițulescu: Sunt sportiva Special Olympics din 2005.... fac înot de 5 ani, fiindcă îmi doream să învăț să înot. Mă simt foarte bine când fac înot! (...) Îmi place stilul spate, fiindcă atunci se relaxează coloana. Simt că pot să ajung foarte sus!

Ana Baltag: Vreau să fiu numărul 1!

