La Ploiești au venit atât de mulți oameni să doneze sânge încât s-au introdus restricții. Valoarea recompensei a crescut de 4 ori

Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti a decis restricţionarea numărului de donatori de sânge admişi zilnic, în contextul unui număr foarte mare de prezentări. Oamenii care au stat la coadă pentru a dona sânge au primit bonuri de ordine şi sunt admise în primul rând persoanele care au mai donat în ultimii cinci ani şi cele cu grupe sanguine rare. Coordonatorul centrului, medicul Georgeta Hanganu, respinge afirmaţiile celor care susţin că doar creşterea valorii bonurilor este motivul care îi determină pe oameni să doneze, ea spunând că în momente de cumpănă, cum a fost cel de după explozia de la Crevedia sau perioada care a urmat incendiului de la Colectiv, au fost zile în care sute de oameni au mers să doneze sânge, fără a avea beneficii substanţiale.

Anunţul privind restricţionarea numărului de donatori de sânge la Ploieşti a fost făcut pe Facebook.



”Vă mulţumim, stimaţi donatori, pentru că doriţi să donaţi sânge! Datorită fluxului mare de donatori suntem nevoiţi să restricţionăm numărul de donatori admişi zilnic! Vă anunţăm pe această cale că (...) vom primi la donare doar donatori care au mai donat în ultimii cinci ani! Mulţumim pentru înţelegere!”, a scris şefa Centrului de Transfuzie, Georgeta Hanganu.



Decizia a fost luată în condiţiile unui număr mare de prezentări la centru, în contextul în care valoarea tichetelor pe care le primesc donatorii a crescut de la 70 de lei la 280 de lei.



”Noi primim doar donatorii de care avem nevoie, donatorii vin în număr mai mare, este un aflux mai mare, dar noi am anunţat că primim donatorii care au donat în ultimii cinci ani, deci donatorii care ne-au ajutat şi atunci când valoarea bonului era simbolică şi oamenii au înţeles şi vin exact câţi ne trebuie. Dăm numere de ordine. Astăzi am dat 70 de numere de ordine, la primii care au stat la coadă de dimineaţă, după care am primit grupele deficitare, respectiv am primit grupa AB care, chiar dacă au fost mulţi donatori, a fost deficitară ca procent în numărul de prezentări, grupele care au RH negativ, la care este solicitare mai mare. Noi trebuie să facem un management corect al donatorilor şi al stocului, este parte a profesiei noastre. E ca la o fabrică de medicamente: nu putem fabrica medicamente de ficat dacă oamenii sunt bolnavi de inimă”, a declarat, joi, pentru News.ro, medicul Georgeta Hanganu, coordonator al Centrului de Transfuzie Sanguină din Ploieşti.



Ea a precizat că nu au existat ”probleme”, pentru că ”oamenii au înţeles” situaţia.



”Dacă dai omului o explicaţie corectă, pentru că nu avem ce ascunde şi spunem omului numai adevărul, el înţelege”, a arătat ea.



Medicul, care coordonează de mult timp Centrul din Ploieşti, a precizat că nu poate da cifre cu privire la numărul celor care se prezintă să doneze, întrucât mulţi dintre ei, când văd afişul care anunţă că numărul donatorilor este limitat, se întorc.



”Ca număr de donatori, cred că am luat cu o sută mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Vin mai mulţi oameni pentru că trăim într-o lume materială, trebuie să recunoaştem, nu trebuie să fim ipocriţi, pentru fiecare contează orice valoare materială. Nu certăm pe nimeni, nu facem discuţii. Încercăm, prin metodele noastre de selecţie, să îi luăm pe donatorii mai vechi, donatorii care au donat în ultimii cinci ani şi care ne-au ajutat pe nimic şi care merită respectul nostru. Sunt oameni pe care noi i-am sunat, i-am chemat de acasă şi mi se pare corect ca ei să aibă prioritate, mai ales că noi ne bazăm pe ei, ştim ce grupe au, ce componente putem face din sângele lor, mergem la sigur să avem pentru spital fix ce cere”, a precizat Georgeta Hanganu.



Ea a respins ideile conform cărora oamenii donează sânge numai pentru beneficii materiale.



”Oamenii care vin să ne ajute sunt de toată lauda, aşa cum au fost şi când valoarea bonului era mai mică. Că există multe discuţii pe reţelele de socializare, sunt oameni care spun că oamenii vin doar pentru aceste bonuri valorice. Nu e adevărat! Oamenii vin să ajute şi pot contrazice pe oricine. Un exemplu recent: când a fost accidentul la Crevedia, toată lumea a sărit să ajute şi cu bonul de 70 de lei, am avut foarte mulţi donatori şi foarte multe prezentări, exact ca şi acum. Când a fost Colectiv, am avut 300 de oameni într-o zi. Toată lumea a sărit să ajute pentru că societatea, când este o situaţie dramatică, se mobilizează să participe la sănătatea unui individ care are nevoie, exact asta se întâmplă şi acum, doar că beneficiile acordate sunt mai mari, ceea ce nu e un lucru rău”, a adăugat medicul.

