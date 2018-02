Mame sărăcite de „revoluţia fiscală”: Așteptam să primesc 5.000 de lei, nu voi primi nimic

Într-o Românie preconizată să piardă 3-4 milioane de cetăţeni în următoarele decenii, noua legislaţie fiscală le pune în dificultate pe o parte dintre viitoarele mămici. Cele care au prestat activităţi liberale şi au plătit contribuţiile impuse de Stat conform vechilor prevederi fiscale au fost înştiinţate că nu vor primi bani nici pentru concediul prenatal, nici pentru cel postnatal. Statul român le cere acum să demonstreze că şi-au plătit contribuţiile pentru cel puţin şase luni, şi nu o lună, cum specifica vechea lege. Mamele ameninţă că vor da Guvernul în judecată.

Andrei şi Andreea sunt doi tineri căsătoriţi care se pregătesc să devină părinţi pentru prima oară. El – manager, ea - psiholog care-şi desfăşoară activitatea ca Persoană Fizică Independentă. Şi-au cumpărat o casă, şi au împachetat visurile în rate bancare gândite conform retribuţiilor lunare. Noua legislaţie fiscală le-a dat însă planurile peste cap. Au acceptat să discute, sub protecţia anonimatului, cu reporterii Digi24.

Andreea, viitoare mămică: Pentru că s-a schimbat legea în 2018 nu voi beneficia de concediu prenatal şi postnatal. În 2017, legea prevedea că era nevoie de o lună să plătesc contribuţii pentru concediu medical şi acum s-a schimbat la şase luni.

Andrei, viitor părinte: Am plătit 4 luni în perioada septembrie - decembrie 2017 şi ne aşteptam ca pe perioada concediului medical să primească estimativ 5.000 de lei pe lună.

Andreea, viitoare mămică: Din păcate, acum sunt 6 luni. Trebuia să ghicesc de undeva că se schimbă legea. Nu ştiu. Nu mi se pare corect şi normal faţă de viitoarele mămici. Nu mi s-a dat nicio şansă. Nici măcar nu pot plăti retroactiv. Sau... Nimic.

Andrei, viitor părinte: După ce a apărut acea ordonanţă am tras linie şi am constatat că va primi fix zero lei. Practic nu va primi niciun ban pe perioada concediului medical.

Andreea, viitoare mămică: O să mă bazez pe veniturile soţului. Că altă variantă nu am.

Nemulţumită de tratamentul pe care i-l aplică Statul... tânăra familie intenţionează să-şi caute dreptatea în instanţă.

Andrei, viitor părinte: Dacă Statul nu dă niciun semn că ar fi dornic să facă corecţiile necesare, cu siguranţă că nu ne rămân foarte multe opţiuni. Şi da, într-adevăr, cea mai sănătoasă cale pentru noi e să acţionăm Statul în justiţie!

Ca cei doi tineri sunt mulţi alţii. Psihoterapeutul Irina Paraschiv, de exemplu, va naşte peste câteva ore. Este în concediu medical prenatal, dar nu a primit niciun ban. Şi ea vrea să dea statul în judecată.

Irina Paraschiv, viitoare mămică: Când m-am asigurat, am făcut-o în baza legii care era în vigoare şi mi se pare că, na, acum este total nedrept să-mi spună că s-au schimbat regulile jocului. + 19.51 - Dacă voi primi adresa oficială, în primul rând o voi contesta la CASMB şi în funcţie de rezultatul contestaţiei, voi acţiona în judecată.

Viitoarele mame au dreptul legal 126 de zile de concediu medical plătit.