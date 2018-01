Mărturii incredibile din cazul în care polițistul-pedofil a atacat o femeie în uniformă

Parchetul General a preluat, la solicitarea IGPR, cazul poliţistului pedofil. Procurorii vor verifica şi modul în care a fost închisă, în 2016, o anchetă în care acesta era acuzat că a agresat o femeie, în uniformă. Dosarul a fost deschis la Secţia 18 de poliţie din Bucureşti şi trimis procurorilor cu propunerea de clasare. Anchetatorii motivau că nu există imagini ale presupusei infracţiuni, suprinse de camere de supraveghere. Însă nu au menţionat faptul că suspectul este poliţist şi că în momentul în care ar fi comis infracţiunea era îmbrăcat în uniformă.

Totul s-a întâmplat pe 10 decembrie 2016, când femeia se întorcea de la muncă.

„Era 12 noaptea, 12:30. Prietena mea venea de la munca, am vorbit cu ea la telefon. A ajuns in fata la interfon dupa care am inchis, i-am deschis usa. Si am asteptat-o. Intre timp, pana a intrat ea in lift mi-a zis ca a intrat cineva”, a povestit soțul victimei.

„Când a văzut că nu ia liftul, suspectul a început să o urmărească pe victimă pe scări, undeva la mijlocul treptelor a început să o pipăie, moment în care femeia a țipat după ajutor”, relatează Maria Moiș, reporter Digi24.

„Ea a urcat pe scări, între timp a urcat și el, atunci am ieșit și eu și am văzut tot ce s-a întâmplat. O atacase. I-a bagat mâna între picioare și când m-a văzut a împins-o pe scări. Eu am fugit după el, după care l-am imobilizat la scară. L-am prins de mâini, de gât, cum am putut. Aici am observat că avea pe mână emblema Poliției și la un moment dat am văzut că are cămașa Poliției pe el și i-am zis: Ce faci, mă, ești și polițist? Se uita nedumerit. Nici el nu își dădea seama. Nu zicea nimic”, a mai spus soțul victimei.

Între timp, vecinii au sunat la 112. Bărbatul a depus şi plângere la poliţie, în aceeaşi noapte.

„A țipat pe scări aici. Au ieșit prietenul ei cu părinții lui”, a spus o vecină.

„(Reporter: Cum au reacționat colegii lui când au văzut un coleg de-al lor, cu emblemă?) Nu au fost surprinși. Încă, chiar băiatul meu a spus: veniți și luați-vă colegul, că are emblema de polițist.

L-a legitimat și noi întrebam curioși cât îi va da acum? Va scăpa ușor, o sancțiune ceva. (Reporter: L-au recunoscut? Și-au dat seama că e colegul lor?) Da. Cred că da. Cred, pentru că nu avea cum”, a spus soacra victimei.

Plângerea depusă în decembrie 2016 ar fi trebuit înaintată de poliţiştii secţiei 18 către biroul de Control Intern al Brigăzii Rutiere. În loc să transmită cazul, poliţiştii au deschis un dosar penal in rem. Au încercat apoi să-l claseze din lipsă de probe, spun procurorii.

„Sistemul de supraveghere funcționa. Au venit două persoane. Le-am dat aparatul care stochează datele. În momentul în care am predat aparatul la Poliție, ei s-au uitat și au spus că... Nu erau clare. Unghiul nu a fost corect că să înregistreze persoanele respective”, a declarat Ștefan Smeu, administratorul blocului.

Dosarul nu a fost clasat definitiv, pentru că procurorul de caz a cerut o confirmare că Stan Eugen este cadru MAI. Abia după aceea a ajuns dosarul la autoritatea competentă.

Ancheta a fost preluată acum de Parchetul General iar procurorii verifică inclusiv modul în care a fost tratat cazul din 2016.