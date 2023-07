Radu Oprea, ministrul Economiei, a declarat la Interviurile Digi24.ro că România este capabilă să producă mai multe arme decât o face în prezent, iar criza din zonă este o oportunitate, care nu va ține foarte mult și de care trebuie ca industria să profite. De la preluarea mandatului, oficialul a făcut vizite în câteva unități de producție de armament și spune că acelea care sunt performante vor fi sprijinite în continuare pentru a-și crește dotările, iar în companiile care "nu au putut ține pasul" se vor face schimbări.

Întrebat dacă România ar putea produce mai multe arme, ministrul Economiei a răspuns fără echivoc că se poate, dacă există oameni cu voință.

"Dacă ne uităm la companiile care deja lucrează în două schimburi, răspunsul va fi da. Dacă ne uităm la companiile care n-au reușit să cheltuiască banii care le-au fost alocați (...) n-au reușit din foarte multe motive. Dacă veți merge la ei, veți auzi o mie de feluri de nu, veți găsi toate motivele posibile și imposibile pentru care nu reușesc, dar cum spune americanul: «când există voință, există și calea de a face» și, cu siguranță că nu a fost voința necesară și atunci trebuie să găsim oameni care au această voință", a spus Radu Oprea.

În ceea ce privește performanța companiilor care produc armament din subordinea ministerului Economiei, ministrul a spus că există unele performante, care vând în peste 30 de țări, au clienți și există cerere, însă deopotrivă sunt și companii care nu sunt competitive și care vor fi evaluate.

"În acest moment, evaluăm activitatea fiecăreia dintre companii. Primul lucru pe care l-am făcut când am intrat în minister a fost să iau toată execuția bugetară pe toate programele din minister și pe companiile din subordine. Ieri am vizitat trei dintre ele. Unele sunt performante, vând în peste 30 de țări, au clienți și, dacă ar avea mai multă forță de muncă, ar produce mult mai mult. Pe aceia îi vom sprijini cu certitudine, pentru că deja au cheltuit toți banii de investiții și am văzut dotările pe care le au. Îi vom sprijini în continuare pe parte de dotare, pentru că au un plan de afaceri foarte bine gândit, cu clienți care așteaptă marfa pe care o produc.

Există și companii care n-au putut ține pasul și la care ne uităm cu foarte mare atenție în încercarea de a identifica de ce nu au putut face performanță. Unde sunt cauze obiective, încercăm să trecem împreună de ele. Dacă sunt cauze care țin de natură umană, management defectuos, atunci cu certitudine vom face schimbări", a explicat ministrul Economiei.

Întrebat de contextul de securitate actual și dacă România ar putea beneficia de situația din regiune pentru a-și augmenta producția, ministrul a spus că există o fereastră, care nu va fi deschisă foarte mult, dar care trebuie văzută drept o oportunitate pentru țara noastră.

"Există o oportunitate pentru România, sigur, generată de criza din zonă, însă această fereastră nu va ține foarte mult. Atunci trebuie să profităm de ea foarte repede", a spus ministrul Economiei.

Totodată, acesta a afirmat că România are potențialul de a crește capacitatea de a furniza muniție, în contextul crizei regionale, iar țara noastră ar trebui să fie un furnizor important pentru că are potențial și ar putea deveni lider regional.

"Există lucruri foarte clare, spuse inclusiv de Thierry Breton, comisarul european care a fost în România, referitor la creșterea capacității muniției, din această perspectivă, România ar trebui să fie un furnizor important și are potențial. Există potențial al României. Ține de noi să știm să-l fructificăm. Noi ne-am pierdut destul de multă vreme ideea că putem fi și lideri regionali, dar eu cred în această idee că România poate fi lider regional în foarte multe domenii de activitate", a conchis ministrul Radu Oprea.

