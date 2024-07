Ministrul Fechet propune ca urșii care se apropie de comunitățile umane să fie eutanasiați sau împușcați. „Nu există altă soluție”

Ministrul mediului, Mircea Fechet, a spus la Digi24 că populaţia de urs brun în România este scăpată de sub control. El propune ca urşii care se apropie de localități să fie eutanasiați sau împușcați. Declarația vine după ce o tânără a fost atacată și ucisă de un urs pe traseul montan Jepii Mici.

„Ceea ce s-a întâmplat ieri este o tragedie - și profit de ocazie să transmit condoleanțe familiei. Nu pot decât să-mi imaginez durerea pe care o resimt. În același timp, cred că după ce o să avem toate informațiile puse cap la cap, ar trebui foarte repede să tragem concluziile și să venim cu niște soluții care să respecte ce am spus din prima zi de când am venit la minister, respectiv că viața omului ar trebui să aibă prioritate și nimic nu poate fi mai important. Înțeleg că orice măsuri am lua, nimeni nu poate garanta că astfel de tragedii nu se pot întâmpla și în viitor”, a spus ministrul.

„Opinia mea este că ar trebui să gestionăm exemplarele care ajung în comunitățile locuite și care pun viața omului în pericol, fie că discutăm de un municipiu mare din România, precum Ploieşti, sau că discutăm de un sat izolatde munte din judeţul Alba. Cred că atunci când ursul se apropie de comunitate şi riscă să pună în pericol viaţa omului trebuie intervenit de urgenţă. Am tras învățăminte din ce s-a întâmplat până acum. Relocarea urşilor nu reprezintă o soluţie. Am vorbit cu administratorii fondului cingetic pe raza căruia s-a produs tragedia de ieri care mi-au spus că în ultimul an au relocat aproximativ 100 de exemplare de urs, în alte fonduri cinegetice. Cu alte cuvinte, am mutat problema dintr-o localitate în alta şi nu am rezolvat-o”, a adăugat el.

„Cred că am obligația de a veni cu această propunere, ca urșii care se apopie de comunitățile umane, la o distanță stabilită de specialiști, să fie gestionați prin eutanasiere sau împușcare, pentru că nu există alte soluții”, a spus ministrul.

„Există mai multe studii, ultimul dintre ele evideniază o populaţie de aproximativ 8.000 de exemplare de urs brun în România. Mai avem încă un alt studiu în desfăşurare. Un lucru e cert: populaţia de urs brun în România este scăpată de sub control. În mod evident, conflictele devin din ce în ce mai dese, pagubele din ce în ce mai dese. Când se întâmplă o tragedie ca cea de ieri, nu poate fi cuantificat”, a adăugat el.

