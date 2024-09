Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat în exclusivitate pentru Digi24 că a fost convocat un comitet ministerial de urgență la ora 12,00, în urma ridicării stării de alertă la cod roșu pentru județul Galați. Ministrul a făcut precizări și despre situația barajelor de pe Dunăre.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: Am ridicat starea de alertă la cod roșu pentru județul Galați, începând cu miezul nopții până mâine. Asta ne face să fim și mai precauți decât am fost până acum și mai alertați, pentru că județele Galați și Vaslui doar ce au depășit un episod similar, iar particularitatea acelei regiuni este aceea că multe cursuri de apă sunt încă colmatate și trebuie să ne asigurăm că toate secțiunile de scurgeri la poduri, podețe și pe albia cursurilor sunt pregătite pentru o nouă viitură. Așteptăm 80 l/mp, inclusiv Comitetul Județean pentru Situații de urgență a fost convocat. Personal, la minister, ca urmare a acestor noi informații de la meteorologi, am convocat și astăzi la ora 12,00 un comitet ministerial pentru situații de urgență. Nu știu dacă am mai avut astfel de comitete trei zile la rând, așa cum avem în aceste ultime trei zile. Important este să luăm deciziile adecvate.

Ministrul Mediului a făcut precizări și despre posibilitatea unei acțiuni de evacuare preventivă a oamenilor din localitățile care ar putea fi lovite de inundații.

„Decizia de a evacua o anumită comunitate, este una care ține de Comitetul județean pentru situații de urgență și de propunerea președintelui Comitetului local pentru situații de urgență, care este primarul, motiv pentru care încerc să nu-mi dau cu părerea în legătură cu ce ar trebui să dispună alte ministere. Rolul Ministerului Mediului este acela de a furniza informații cu acuratețe bună, atât din punct de vedere meteorologic, cât și hidrologic, tocmai din acest motiv am convocat la ora 12,00 comitetul ministerial pentru ca toate avertizările hidrologice, sau actualizarea mai bine zis, pe care o vom avea pe la 11,30, să poată fi valorificată”, a precizat Mircea Fechet.

Situația barajelor de la Dunăre nu ar trebui să ridice probleme, menționează ministrul Mediului.

„Am dispus reverificarea acestor diguri, metru cu metru, și avem 1200 de kilometri, iar din informațiile pe care le am nu vom avea nicio problemă pe Dunăre, nu vom avea nico problemă pe secțiunile principale ale râurilor din România, însă privim cu foarte multă atenție și îngrijorare deosebită către cursuri de apă de grad inferior, aceste pâraie pe care le avem mai ales în mediul rural, care de multe ori nu au lucrări de apărare la inundații, nu sunt amenajate din punct de vedere hidrotehnic, și care pot de la o oră la alta să își mărească debitul chiar și de sute de ori”, a mai spus ministrul Mediului.

