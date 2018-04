Minivacanța de 1 mai. Ce petreceri sunt anunțate pe litoral

Peste 40.000 de turişti sunt aşteptaţi în minivacanţa de 1 Mai pe litoralul românesc, iar cei mai mulţi vor alege staţiunile Mamaia, Vama Veche şi Mamaia Nord-Năvodari, se arată într-un comunicat al Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), remis Agerpres.

Foto: Shutterstock

'Nu vom avea cifre oficiale, ca de obicei, deşi în fiecare an avem aşteptări ca Ministerul Turismului să soluţioneze această problemă, a absenţei cifrelor oficiale în turismul românesc. Cu toate acestea, estimăm că peste 40.000 de turişti se vor afla pe litoral, cea mai mare parte, în jur de 30.000, în Mamaia. Evenimentele organizate în Mamaia şi în Vama Veche atrag cel mai mult atenţia şi acesta este rezultatul direct al promovării pe care noi am asigurat-o în ultimii ani. Acolo unde nu se întâmplă ceva nu se putem aştepta să atragem turişti, iar acolo unde sunt organizate evenimente vom avea rezultate care să atragă un număr consistent de turişti şi un bun start, ca imagine de destinaţie, pentru acest sezon 2018' , a precizat Corina Martin, preşedinte FAPT.



Pentru acest sezon, Corina Martin estimează o creştere de minim 10% a numărului de turişti care vor ajunge pe litoral şi de peste 15-20% în Delta Dunării.



"Extrem de important pentru aceste estimări pozitive este faptul că vom continua să avem zboruri interne, care vor conecta Constanţa, litoralul şi Delta Dunării cu oraşe din regiunile mai îndepărtate de noi din România (Cluj, Oradea şi Timişoara), dar şi zboruri internaţionale, care ne aduc turişti străini în destinaţie. Vom fi conectaţi şi în acest an cu Londra, Milano, Paris, Bruxelles, Tel Aviv, Istanbul şi, în premieră, cu Tallinn, Estonia. Avem în derulare discuţii ample cu TAROM pentru a anunţa, sper, noutăţi importante pentru acest sezon şi am încredere ca vom face un anunţ de succes în curând, alături de reprezentanţii companiei naţionale", a spus Corina Martin.



Începând din 26 aprilie, se dă startul evenimentelor în cluburi, pe plaje, în locaţii turistice, preponderent în Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord Năvodari şi oraşul Constanţa, pentru toate preferinţele şi pentru toate segmentele de turişti.



Festivalul de muzică electronică SUNWAVES a ajuns, la Mamaia, la a 23-a ediţie şi va reuni, în cele 5 zile de derulare, peste 25.000 participanţi, între care mai mult de 10.000 vor fi tineri din vestul Europei, în principal din UK, Germania, Franţa şi Italia, care vin special la Mamaia pentru acest festival.



"Festival du Bonheur - pour les gourmands", primul festival gastronomic al verii, ajuns la a 3-a ediţie pe Litoral, se deschide tot pe 27 aprilie, pe o suprafaţă de 15.000 de mp. Intrarea va fi liberă, iar turiştii vor avea astfel acces la un real răsfăţ culinar, oferit de cele 50 de food trucks cu preparate româneşti, americane, mexicane, japoneze şi de diverse genuri de bucătărie internaţională. Sunt aşteptaţi circa 25.000 turişti pe întreaga perioadă a festivalului.



"Mamaia Style" atrage, în continuare, un segment extrem de bine definit şi constant de fani şi suporteri, iar weekend-ul de 1 Mai este, întotdeauna, prima dovadă a sezonului, în fiecare an.



"Nu trebuie uitat însă că Mamaia a dezvoltat, în ultimii ani, şi segmentele de 'Family', 'All inclusive' şi "Relax&Spa', dar şi ansambluri de apartamente de vacanţă, datorită cărora a crescut considerabil capacitatea de cazare în staţiune, deşi aceste locuri de cazare nu figurează în vreo statistică privind cifrele de circulaţie turistică", spune Corina Martin.



În Vama Veche, Sunset Festival revine în acest an cu cea de-a cincea ediţie şi promite o atmosferă de neuitat pentru iubitorii de muzică urbană, fiind unul dintre puţinele festivaluri dedicat lor, care este desfăşurat în aer liber în România.



"Opening Party', 'Smile to the Summer' - numele generice pentru foarte multe petreceri şi evenimente ce vor fi organizate pe plaje, terase, cluburi pentru cei peste 10.000 de turişti aşteptaţi în acest weekend în Vama Veche.



Preşedintele Asociaţiei Patronale Tulcea-Delta Dunării, Daniel Iluşca, estimează că în minivacanţa de 1 mai, în această destinaţie vor fi peste 10.000 de turişti. Aceasta apreciază că Delta Dunării va avea un nou sezon foarte bun şi în acest an, după creşteri consistente de 20-25% în ultimii ani, ca urmare a eforturilor noastre intense de promovare'.