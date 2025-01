Ministra Culturii, Natalia Intotero, a anunțat marți că îl demite pe directorul Muzeului Național de Istorie, Ernest Oberlander-Târnoveanu, după refuzul acestuia de a demisiona, în urma furtului tezaurului din Olanda. Ea a adăugat că a simțit că Oberlander-Târnoveanu este „depășit de această situație pe parte de comunicare”. Decizia vine după ce premierul Ciolacu a declarat, la începutul ședinței de guvern, că i-a cerut ministrului să ia măsuri dure pentru protejarea patrimoniului național.

ACTUALIZARE 18.00 Managerul Muzeului Naţional de Istorie a României, Ernest Oberlander-Târnoveanu, a declarat marţi că a refuzat să-şi dea demisia de onoare considerând că nimic nu poate afecta mai grav procesul de recuperare a celor patru bunuri de patrimoniu furate în Olanda decât „lăsarea fără conducere a MNIR în aceste zile cruciale”.

Știre inițială „După ședința de guvern, ajunsă la minister, am emis câteva solicitări. Am rugat toți managerii de muzee să ne comunice până joi ce sisteme de pază și securitate are fiecare. Până joi, să ne spună dacă au bunuri culturale în afara țării. Am făcut o solicitare către Ernest Oberlander-Târnoveanu să ne comunice de urgență toate demersurile aferente organizării expoziției, de la oportunitatea desfășurării la acel muzeu și toată corespondența cu managerul muzeului olandez.

Nu am primit informații cu privire la oportunitatea acestei expoziții. Am avut o întâlnire cu directorul muzeului prin care mi-am expus nemulțumirea față de modul de comunicare în situația de criză. E important să oferim răspuns la răspuns. E o durere ce nu poate fi exprimată în cuvinte”, a declarat Natalia Intotero, într-o conferință de presă susținută marți la sediul Ministerului Culturii.

Ea a adăugat că a fost pusă „într-o situație penibilă” și cei din subordinea instituției pe care o conduce trebuie să îi livreze rapid informații, însă a simțit că directorul Muzeului Național de Istorie este presat și „depășit de această situație pe parte de comunicare”.

„Am avut o dificultate, eram în drum spre Polonia, era o dificultate de semnal la telefon. Îmi aduc aminte că în prima seară, în data de 25, după ce am aflat de această nenorocire, ați început să mă sunați nonstop și eu v-am răspuns. Dar eu nu primeam informații din țară de la Muzeul Național de Istorie a României. Am fost pusă într-o situație penibilă. Eu sunt un om al dialogului. Nu am venit aici ca să dau pe cineva afară. Eu vreau să fac echipă. Cei din subordinea mea trebuie să-mi transmită informațiile rapid. Poate că și dânsul a fost presat. E o situație neplăcută și pentru dânsul, dar l-am simțit depășit de această situație pe parte de comunicare.

I-am solicitat directorului să-și prezinte demisia de onoare, a refuzat. În consecință, am mers mai departe, am denunțat contractul de management, va fi un termen de 15 zile de preaviz. Am înaintat documentele către Muzeul Naţional de Istorie. Va fi această perioadă în care dânsul, categoric, va trebui să-şi facă şi parte de inventar. După cele 15 zile, vom vedea persoana care va fi să cordoneze activitatea în această perioadă extrem de delicată, pe o perioadă de interimar”, a mai explicat ministra PSD.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marţi, la începutul şedinţei de Guvern, că este revoltat de furtul obiectelor de tezaur din muzeul din Olanda şi a precizat că România „nu poate accepta aşa ceva”. El spune că va cere „daune fără precedent” în acest caz şi nu exclude posibilitatea de a acorda recompensă pentru găsirea obiectelor.

