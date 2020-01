Noi acuzații uluitoare în scandalul rudelor de la ISU Dolj. Fost angajat: Nu ai pile, pleci!

Noi acuzații la adresa șefilor din cadrul ISU Dolj, lansate de foști angajați ai instituției, concediați în urma restructurărilor din 2011, care susțin că au fost dați afară pentru a se face loc „pilelor”. Corpul de Control al MAI a ajuns, marți, la ISU Dolj pentru a face verificări în acest caz, potrivit Mediafax. Acolo, potrivit informațiilor, peste 100 de angajați din unitate ar avea diferite grade de rudenie. Ministrul Marcel Vela a sugerat că e posibil „ca această epidemie să fie în toată țara”.

Claudiu Ciucă a lucrat timp de 5 ani ca subofițer în cadrul ISU Dolj. În 2011, în urma restructurărilor dispuse de ministrul de Interne de la acea vreme, Traian Igaș, a fost disponibilizat, alături de alți 15 colegi.

Ciucă susține că disponibilizările au avut un singur criteriu: păstrarea celor care aveau „pile”.

„Noi am fost 36 de comandanți de echipaj. Toți am avut aceeași problemă. Adică, eu am fost subofițer care, în aprecierea de serviciu, atunci, în 2011, când trebuia să ne dea afară, mi s-a spus că subofițerul prezintă deficiențe în conducerea operațiunilor de intervenție și întocmirea proceselor verbale de după intervenție. Toți cei 36 de comandanți de echipaj am avut aceeași problemă. Niciunul n-a avut altceva. Toți cu punct și cu virgulă, toți am fost copy-paste. (...) Sunt foarte mulți piloși. Sunt copii, foarte mulți afini, nepoți, veri... Colonelul Florea... și inspectorul șef are copilul. L-a avut la București, din ce țin eu minte, s-a transferat la Craiova. Are o grămadă de fini. Colonelul Mariș are copilul. Colonelul Stănășel a avut copiii, și-a dat demisia. Și pe la Băilești câți sunt... comandanți de echipaje, comandantul Detașamentului... Numai piloși. Când eram în timpul acela, în 2011, erau oameni care după șase ani, atunci când am plecat eu, nu aveau nici măcar o intervenție la incendiu sau la un accident, la o salvare. Nu aveau pentru că erau piloși care erau puși să stea mai deoparte, să nu aibă nicio problemă pentru că nu se descurcau, nu aveau condiție. Ziceau <vin la tata, te angajează tata la pompieri, îți dă salariu, nu trebuie să mergi tu la intervenție că merg proștii la intervenție că ei se bagă în față și n-au nicio problemă> ”, a povestit Claudiu Ciucă, fost subofițer la ISU Dolj.

Fostul angajat spune că „pilele” erau cunoscute de toată lumea și erau protejate, fără ca cineva să îndrăznească să comenteze.

„Nu am fost direct angajat comandant de echipaj, dar prin calificative, prin lucrul bun pe care l-am făcut la subunitatea respectivă, am fost promovat ca și comandant de echipaj. Mi s-a propus promovarea respectivă pentru că am fost un subofițer exemplu, ca să vă spun așa, ca fapt divers. Nu am fost un subofițer problemă. M-au urcat în funcția de comandant de echipaj, după, când a venit restructurarea, noi am fost... a fost o chestie foarte mare că au plecat foarte mulți subofițeri ca și comandanți de echipaj, iar la servanți, fiind 121 de servanți, au plecat doar 9. Acolo s-a putut învârti chestia să rămână mai multe pile, mai mulți copii, mai multe neamuri... Sunt foarte mulți care nu vor să vorbească pentru că le este rușine, le este teamă, le este greu să vorbească, dar și ei știu sistemul și știu cum au plecat. Pentru că așa e sistemul: nu ai pile, pleci. În țara românească așa se întâmplă: nu ai pilă, ești dat la o parte. Nu contează ce faci, dacă te comporți frumos, dacă faci cinste uniformei pe care ai purtat-o. Contează că a rămas X, Y, care e tata, copilul, vărul, care e nepotul, finul, nașul…Ei au rămas” , a spus Claudiu Ciucă.

Potrivit lui Claudiu Ciucă, și transferurile dintr-o unitate în alta erau făcute tot pe baza unor relații de rudenie, prietenie și chiar „ pe un sac de pește”.

„Tot timpul, la Craiova, nu a fost deficit. Tot timpul ei au fost pe zero, dar știm că tot timpul o mașină de intervenție pleacă, poate, și cu doi subofițeri la intervenție pentru că unul e în concediu sau nu sunt pur și simplu. Dar ei nu au fost pe deficit pentru că au făcut rapoarte și s-au luat subofițeri din țară și s-au adus pilele. Nu veneau orice subofițer <Gheorghe> care nu avea treabă cu nimeni și îl transferau de la Timișoara sau București, de la Arad și-l aduceau la Craiova. Nu, venea X: <vezi că am și eu pe nepotu, pe cutare>... pe bani. Să fim conștienți că nu vin decât pe bani. Mi s-a și spus că dacă se dau bani.. Se dau bani, da, foarte mulți bani. Bani grei s-au dat la început. S-au făcut arestări pe un sac de pește, știm bine... Nu dau nume, că mi-e greu să dau nume. S-a făcut arestare pe un sac de pește și pe unul de făină”, a mai povestit fostul subofițer la ISU Dolj.

Reprezentanții ISU Dolj nu au comentat, până acum, acuzațiile aduse de fostul angajat. Într-un comunicat de presă, aceștia confirmă că există 101 cadre angajate în cadrul Inspectoratului care au diferite grade de rudenie. Spun însă, că nu există nici un fel de „incompatibilități”.

Potrivit ISU Dolj, nu a fost depusă nicio petiție sau sesizare cu privire la concursurile organizate, care vizează rude ale cadrelor în activitate.

„Totodată, vă comunicăm faptul că, prin Rezoluția din 15.09.2010, formulată în dosarul nr. 65/P/2008, s-a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva unor cadre asupra cărora s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni pe timpul organizării și desfășurării concursurilor de ocupare a unor funcții de subofițeri. De asemenea, verificarea proceselor verbale încheiate cu ocazia concursurilor, în urma cărora au fost admise în sistem rude ale unor cadre deja angajate, a reliefat faptul că nu s-au constatat incompatibilități”, se arată într-un comunicat al ISU Dolj.

