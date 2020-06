O fetiță oferită de mamă concubinului a născut la 12 ani. La 14 ani, copila a născut a doua oara. Bărbatul, condamnat cu suspendare

Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă o reglementare corectă a eliberării condiționate, vă propunem să urmăriți un material pregătit de Anca Dumitrescu, jurnalist Digi24. E o parte mică dintr-o dramă cumplită trăită de oameni reali. Vă avertizăm, sunt informații care vă pot afecta emoțional.

Drama de la Mehedinți ne tot face să vorbim, de câteva zile, despre felul absolut nefiresc în care noi, ca societate, tratăm victimele și abuzatorii. La victime privim cu neîncredere și adesea cu prejudecăți... La abuzatori... cu o grijă care pare deseori inacceptabil de dezechilibrată.

Cum este posibil? Sunt legi și sunt mentalități la care trebuie neapărat să privim cu atenție și să le însănătoșim. Și la lipsa de cunoaștere trebuie să ne uităm cu deschidere și dorință de a învăța despre noi.

Judecătorul Cristi Dănileț face un exercițiu: o enumerare simplă a unor drame uriașe care au răzbit până la tribunal. Vorbim despre lipsa de cunoaștere și de educație - inclusiv sexuală - care au dat naștere unor mari tragedii. Toate, reale. Toate ajunse în instanță.

Primul caz este despre un adolescent care are relații intime cu o colegă. O filmează și are ideea prostească să trimită filmulețul mai departe. Cine-l primește are aceeași idee. Din aproape în aproape, din bravadă adolescentină în bravadă. Un moment de cea mai profundă intimitate ajunge public. Povestea ajunge proces, iar copiii ajung infractori.

Și, ne întrebăm dacă sexul n-ar fi un tabu, dacă am fi invățați cu înțelepciune despre tot ce înseamnă corpul omenesc, bravada adolescentină ar mai fi atât de ispititoare?

Cel de-al doilea caz este al unui băiețel. Un băiețel mulatru cu care mama lui se întoarce în România după ce a fost o vreme la muncă în străinătate. Mai întâi, a fost copilul batjocorit. Apoi, la adolescență, a fost băiatul violat. I-a spus mamei, mama l-a dus la preot să-l curețe de rușine. Nimeni n-a anunțat poliția. Nimeni nu s-a îngrijit de sufletul sfârtecat al unui copil.

Și lista dramelor din sala de judecată continuă:

Al treilea caz este despre o femeie care are o fetiță de 12 ani și un iubit nou care vrea și el un copil al lui. Dar femeia nu mai poate face copii. Și îi oferă iubitului propria fiică pentru a-i îndeplini visul.

Când copila naște copilul, adevărul iese la lumină. Mama e decăzută din drepturi, iubitul ei e trimis în judecată pentru act sexual cu un minor. Și e condamnat la - atenție - doi ani de închisoare cu suspendare. Știți ce se întâmplă după sentință? Mai face un copil cu copila! Fata n-avea 15 ani când devenea mamă pentru a doua oară!

Sunt drame reale care par închipuite de minți bolnave. Dar se întâmplă multe. În preajma noastră, sub ochii noștri uneori.

În cel de-al patrulea caz este vorba despre un bărbat rămas singur acasă cu fiica iubitei lui, plecată la muncă în străinătate. O copilă de 13 ani. Într-o zi, la copilă a venit o prietenă. El și-a chemat un prieten. În final, le-au violat. Prietena copilei le-a spus părinților, ei s-au dus la poliție. Atunci a ieșit la lumină dimensiunea reală a monstruozității: fata era violată de luni de zile de iubitul mamei ei. Dar cui să spună? Și cine să o creadă?

Tragediile se nasc și gravitează în jurul unui cerc vicios plin de tabuuri, teamă și ne-cunoaștere. Un cerc vicios care trebuie rupt!

