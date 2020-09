O poveste cu final fericit și un gest mai rar de omenie. Portofel plin cu bani, găsit și predat polițiștilor

Într-o lume în care sunt jefuite bancomate şi tentaţia banului este uriaşă, mai există oameni care nu se gândesc nicio clipă să ţină pentru ei ceea ce nu le aparţine. Asta a demonstrat-o un pensionar în Galaţi, care a găsit pe o bancă un portofel plin cu bani şi pe care, fără să stea stea pe gânduri, l-a dus la poliţie. Ironia face ca suma să îi aparţină tot unei pensionare, care făcuse un împrumut la Casa de Ajutor Reciproc ca să mai returneze din datorii.

Femeia a povestit momentul cumplit în care a realizat că nu mai are banii: „M-am dus la sora mea, stă în bloc cu mine, dar stă la parter. Aveam să-i dau 15 milioane, zic, să scot portofelul să-i dau banii. Vai de mine, zic, n-am portofelul! Dar ce-ai făcut? L-am pierdut, m-am nenorocit! Am început să tremur, nu mai puteam, am fugit aici, la Pâine: Doamnă, nu cumva am uitat portofelul? Nu, doamnă!”.

Coşmarul femeii a durat mai bine de două ore. Aceasta făcuse un împrumut de 10.000 de lei. Apoi, a mers la cumpărături și a vrut să-și mai achite din datorii. La un moment dat, s-a aşezat pe o bancă să se odihnească. Acolo şi-a uitat porfofelul.

„Eu în timpul ăla, am scos din geanta asta, am scos cred că actele și am scos portofelul ăsta”, rememorează Ortansa Gheorghiţă.

- Câţi bani mai aveaţi acolo?

- Vreo 60 și ceva de milioane. Nu am știut că am lăsat protofelul acolo, pe bancă, spune femeia.

Abia când a ajuns la sora sa şi-a dat seama că nu mai are niciun ban.

În tot acest timp, un bărbat de 72 de ani a găsit portofelul pe bancă. L-a dus imediat la Poliție, iar pe baza unor tichete de cumpărături pe care le avea în portofel, femeia a fost identificată și chemată să i se înapoieze banii.

Pensionara Ortansa Gheorghiţă își aduce aminte, de data aceasta cu plăcere și plină de recunoștință, și de acest moment: „Mai rar, să-i dea Dumnezeu sănătate, m-am rugat și eu, zic: vă pun la pomelnic!”

„Răspunsul memorabil şi mesajul transmis de marele actor Dem Rădulescu în primul film din seria Brigada Diverse iată că încă are ecou şi în ziua de astăzi prin exemplul demn de urmat al unui cetăţean în vârstă de 72 de ani din municipiul Galaţi. Primul lucru pe care l-a făcut cetăţeanul - a luat portofelul şi l-a adus la sediul Inspectoratului de Poliție”, a comentat Ciprian Stoia - agent șef principal la IPJ Galați.

Bărbatul care a predat poliției portofelul a dorit să rămână anonim.

