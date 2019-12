Mălina Elena Ghileschi din Botoșani a fost desemnată „Cea mai frumoasă şoferiţă din România” în urma unui concurs realizat pe Facebook de una dintre cele mai cunoscute pagini ale comunităţii şoferilor români, informează Monitorul de Botoșani.

Tânara de 22 de ani s-a impus în concursul al cărui criterii erau naţionalitatea română şi practicarea acestei meserii pe maşini de mare tonaj.

Foto: Mălina Ghileschi/Facebook

Mălina Elena Ghileschi a terminat şcoala de şoferi pentru categoriile C şi E şi a obţinut atestatul pentru transportul de marfă, iar din ianuarie 2019 practică această meserie, fiind plecată în străinătate alături de logodnicul ei care are deja un an vechime ca şofer de camion pentru o companie locală de supermaketuri.

Tânăra lucrează la firma germană Spedition Pflaum GmbH care se ocupă de distribuţie de produse, colete şi transport de marfă internaţional.

„Pentru că am o pasiune aparte pentru maşinile de mare tonaj, am reuşit tot ce mi-am propus. În prezent, stăpânesc volanul cu multă precizie şi sper să am parte de mulţi kilometri fără evenimente neplăcute”, a spus Mălina Ghileschi.

