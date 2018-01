Ideea aparent banală, dar unică în România, cu care o tânără de 29 de ani a dat marea lovitură

De la inginerie, la bucătărie e doar un pas - o dovedeşte o tânără, absolventă a Universităţii Politehnica Timişoara. Alexandra Lazea a lăsat deoparte şansa unei cariere într-o multinaţională, de exemplu, şi a ales să deschidă un bistro în care se gătesc doar omlete. Este primul restaurant cu acest profil din ţară şi printre cele mai aglomerate din Timişoara.

Există chimie între inginerie și bucătărie, spune Alexandra Lazea, o tânăra de 29 de ani pentru care cele două domenii, care aparent nu au nimic în comun, au legat o afacere de succes în Timișoara. Cu toate că este inginer chimist, Alexandra a mers pe mâna instinctului și a devenit unul dintre cei mai de succes tineri antreprenori din oraș.

"Eu, de când am terminat, nu eram prea încântată să lucrez într-un laborator, știam că drumurile o să mă ducă altundeva. Și cine are o idee aș spune să, l-aș sfătui să îl pună în practică. Pentru că trebuie să faci cu suflet ceea ce faci, să-ți placă, să vii cu plăcere. Cred că am avut mare noroc și am avut cred o idee potrivită la momentul potrivit", a declarat Alexandra Lazea.

Afacerea pe care a deschis-o împreună cu un asociat, în urmă cu 2 ani, este unică în țară.

"Chiar a fost o întâmplare, vorbeam cu prietenii că nu avem unde să mâncăm un mic dejun la noi în oraș, peste tot până la ora 11 se serveau ouă omlete. În glumă am zis cu prietenii că îmi deschid omletărie că nu se mai poate. Și toți au fost super încântați de idee. A doua zi am plecat să căutăm un spațiu să ne deschidem afacerea împreună", a declarat Alexandra Lazea.

Iar de la un mic spațiu cu 6 mese, în care funcționa omletăria la început, acum afacerea s-a mutat într-o piață centrală a orașului cu mai bine de 50 de locuri. Turiștii străini sunt printre cei mai fideli clienți.

"A fost foarte bun, am mâncat niște covrigi și ouă, mi-a plăcut mult", a spus un client.

Alexandra Lazea și asociatul împreună cu care a deschis bistro-ul au planuri de extindere și în alte orașe din țară.

reporter: Alexandra Marian / operator: Mihai Pop