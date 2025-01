La început de an se numără taxele și impozitele, majorate anul acesta în cele mai multe orașe din țară. În Craiova, spre exemplu, taxa de salubrizare pentru o singură persoană a ajuns la 264 de lei pe an, un tarif mai mare chiar și decât impozitul pentru locuință. Tariful a crescut de la 18 la 22 de lei de persoană, pe lună. În fața ghișeelor de taxe și impozite, mulți s-au trezit că nu le ajung banii.

Localnic: Nu-mi ajunseră banii, să mă duc să mai iau. E prea mult! Prea, prea, prea mult!

Bărbatul s-a trezit în fața ghișeului de taxe și impozite din Craiova că nu are suficienți bani încât să-și plătească dările pe tot anul. 2025 a venit cu majorări de taxe. În special, taxa de salubrizare, care de la 18 lei de persoană pe lună a crescut la 22 de lei. Și această femeie și-a dat toată pensia pe taxe și impozite.

Pensionară: La o pensie de 1280 lei/lună am plătit 1.230 lei. S-a dus pensia! Gata! Ce să mai? Și de mâncat nu mai mâncăm. Altădată mâncăm...

În prezent, în Craiova, taxa de salubrizare reprezintă cea mai mare valoare din taxele și impozitele plătite pe an. Astfel că, pentru un apartament cu două camere, o familie cu două persoane plătește 200 de lei. La acești bani se adaugă și taxa de gunoi, care este de 264 de lei pe an/persoană. Dacă familia are și doi copii, taxa de salubrizare ajunge la 880 de lei pe an.

Localnic: Impozitul văd că, de aia mă uitam, 145 de lei. Exagerat!

Reporter: Cât ați plătit în total?

Localnic: 685 de lei.

Reporter: Față de anul trecut, se vede o diferență?

Localnic: Da, se vede... 200 de lei. Cam mult.

Localnică: Mare! Ce e drept că e mare! Foarte mult este, dar ce să facem? Mergem înainte!

Localnic: E mult, e mult, dar ce să faci? Ce să faci?

Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova: Taxa pentru economia circulară a crescut de la 80 de lei pe tonă, la 160 de lei pe tonă. Este o taxă națională care se plătește obligatoriu pentru fiecare tonă de deșeuri depozitată. De asemenea, tarifele iridex au fost actualizate și cu indicele prețului de consum, care s-a majorat la 10,6%, acesta fiind un indicator stabilit de Institutul Național de Statistică pentru fiecare serviciu în parte. În conformitate cu acești indici, localitățile trebuie să adopte tarifele actualizate.

Taxa de salubrizare din Craiova a mai fost majorată și anul trecut: de la 12 lei la 18 lei pe lună, de persoană. Mai mulți localnici s-au trezit, la final de an, cu penalizări, pentru că nu au știut de această creștere.

