Apar noi informații revoltătoare despre copiii din „centrele groazei” de la Mureș. Conducerea DGASPC Mureș și-a întrerupt acordul cu Centrul de Resurse Juridice, acord care prevedea îngrijiri de specialitate pentru copii. Medicii din București care i-au îngrijit pe o perioadă de câteva luni spun că starea lor este una gravă, iar lipsa serviciilor medicale de care au nevoie le poate pune viața în pericol. Președintele Consiliului Județean Mureș Peter Ferenc a anunțat, pe Facebook, că CJ Mureș a demarat o anchetă și a fost primită o comisie de control care a început verificările în cele patru centre din Târgu-Mureș unde zeci de copii au fost ținuți în condiții inumane. Rezultatele preliminare ale verificărilor vor apărea într-o săptămână, a adăugat șeful CJ Mureș.

Medic: „Copiii zăceau în pat. Erau ca niște cățeluși într-o cușcă”

Medicul de recuperare Liliana Pădure, una dintre cele care au făcut evaluarea copiilor a povestit, în exclusivitate pentru Digi 24, cum i-a găsit pe cei mici.

Liliana Pădure: Am fost pentru că o doamnă cu asociație ne-a invitat și să îi consultăm. Copiii zăceau acolo, în pat, săracii de ei. Important era ca să-i stimulez pe copii. Important era să-i miști, să stai să vorbești cu ei, să să se simtă și ei niște ființe umane, nu niște cățeluși într-o cușcă. Ne-am învățat pe fetele de acolo cum să-i poziționeze, cum să-i postureze, stând tot timpul culcați în pat și cu ochii în tavan. Imaginați-vă că n-au niciun fel de simulare. Altceva e când îl pui pe copil în șezut. Le-am dat rețete de exemplu pentru corcet, corset de susținere să-l facem la noi, dar nici până în ziua de azi nu s-au materializa. Erau așa ca niște păsărele drăgălașe în cușca lor.

Jurnalist Digi24: Este adevărat că fără kinetoterapie ei pot deforma mai mult și din cauza aceasta moartea lor ar fi mai rapidă, cutia toracică apăsând pe organe?

Liliana Pădure: Da, e adevărat. Sigur că da. Dacă nu te miști, în general mișcarea înseamnă viață. Problema e că dacă nu te miști, de fapt nici nu te dezvolți, nici nu înaintezi. Aici ne-am jucat cu ei, au făcut kinetoterapie, au făcut ergoterapie și ce înseamnă ergoterapie? Terapia prin muncă și munca copilului e joaca. Aici s-au jucată dirijat de către ergoterapeutele noastre, i-au evaluat psihologii, i-au stimulat. Adică într-adevăr au venit și noi îi așteptăm în continuare, adică suntem deschiși pentru ei.

Jurnalist Digi24: Până la acel moment au stat numai pe spate, în acele paturi pe care le-am văzut?

Liliana Pădure: Da, din nefericire, da.

Manager la Centrul de Resurse Juridice: Am cumpărat 14 echipamente fabricate pentru fiecare copil în parte și aparate de AC

La rândul ei, Georgiana Pascu care este manager de proiect al Centrului pentru Resurse Juridice a explicat, pentru Digi24, că a găsit o situație greu de descris, în acele centre. Copiii stăteau nemișcați în pătuțuri, erau ridicați de trei ori pe zi pentru a fi hrăniți și a le fi schimbat pampersul.

Cristian Citre, jurnalist Digi24: Ați luat încă de atunci măsuri sau ați forțat cumva autoritățile de acolo să ia măsuri? Cum s-a derulat toată această procedură, care a fost experiența cu cu cei de acolo?

Georgiana Pascu: Acuma, uitându-ne în urmă o experiență teribil de tristă și de traumatizanță aș spune, pentru că ceea ce facem noi de regulă, este să mergem în una sau mai multe vizite de monitorizare neanunțate, și asta de mai bine de 20 de ani, să sesizăm instanțele și autoritățile competente și uneori să mergem chiar până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Însă situația în care am găsit acești copii în luna decembrie ne-a indicat faptul că e nevoie de o intervenție urgentă, pe care nu am găsit-o la nivelul conducerii DGASPC, în ciuda nenumăratelor discuții și nici la nivelul Consiliului Județean Mureș, unde am avut personal întâlniri și discuții cu secretarii generali. Motiv pentru care am spus că conform principiilor de drepturile omului, ceea ce trebuie să facem mai întâi este să securizăm situația copiilor și poate că în momentul în care vor primi ajutor și financiar, și uman, și de specialitate vor avea o altă atitudine și copiii vor fi într-o situație mai bună. Prin urmare, ceea ce le-am propus de la început a fost așa: „haideți să vedem ce aveți nevoie, de o manieră urgentă și cu ce vă putem ajuta”.

Georgiana Pascu: Văzând că copiii stau nemișcați, dar nemișcați, în afară de momentul în care erau ridicați de trei ori pe zi pentru a fi hrăniți și li se schimba pampersul. Nu aveau echipamente, așa că am apelat la ajutorul colegilor de la Fundația Motivation și am cumpărat 14 echipamente fabricate pentru fiecare copil în parte. Chiar și acolo a durat foarte mult, să știți, aproape o lună de zile ca DGASPC să primească reprezentantul Fundației Motivation, să îi măsoare pe pe copii. Apoi am intermediat această colaborare cu medici care au venit voluntari de la București, cum e doamna conferențiar Liliana Pădure și doamna doctor Raluca Petcu care au evaluat acolo copil cu copil. Am adus voluntari, psihologi și am contractat doi kinetoterapeuți din Târgu Mureș care au lucrat nenumărate ore cu copiii și, în primăvară, când vă amintiți că muream toți și plângeam de cald, când am ajuns acolo, personalul îi plângea la propriu.

Georgiana Pascu: Copiii erau, nu știu, într-o stare de leșin de căldură, așa că în mai puțin de 24 de ore am montat aparate de aer condiționat. Ceea ce vreau să spun este că nu am primit niciun leu de la statul român pentru aceste achiziții. Toate au fost cu sprijin privat. Singurul lucru pe care îl mai avea de făcut Consiliul Județean era să investească mai bine în recuperarea acestor copii, să le găsească asistenți maternali profesioniști, să lucreze cu familiile lor pentru a-i aduce împreună și, evident, să pună măcar o amărâtă de rampă de acces la centrul din strada Trebely, deoarece copiii sau din cauza lipsei acesteia, copiii neputând fi scoși nici măcar în curte, pe stradă sau în pădurea de lângă și în parc. Nici măcar atât.

Cristian Citre, jurnalist Digi24: Din ce am văzut Consiliul Județean în pare să minimizeze situația de acolo. Președintele CJ Mureș spunea situația copiilor este una foarte bună. La ce v-ați fi așteptat? Nu este hotel de patru stele acolo?

Georgiana Pascu: Păi, da, îmi imaginez că președintele Consiliului Județean vă oferă aceleași condiții propriilor copii sau nepoți acasă. Nu? Cum am văzut noi acolo? Da, poate ne-am fi așteptat să fie condiții de patru stele. De ce nu? Asta ne dorim pentru toți copiii, așa cum ne dorim și pentru copiii noștri.

Cristian Citre, jurnalist Digi24: Am văzut în fotografii mai devreme copiii, același copil înainte și după ce au ajuns pe mâinile medicilor de la București, condiția lor vizibil îmbunătățită, dar totuși au fost luați de la de la de pe mâinile medicilor și duși fără nicio explicație înapoi acolo.

Georgiana Pascu: Nicio explicație pentru că ar fi trebuit să se adreseze doamna director general, și în calitate de director și de reprezentant legal, instanței de judecată petre Tribunalului Mureș și să ceară înlocuire a măsurii de plasament de pe strada Trebely la centrul Fundației Don Orion din Ilfov. Lucru pe care nu l-a făcut și, evident, ar fi trebuit să plătească contravaloare a serviciilor. Dar de ce ai vrea să plătești la ceva ce arată cum spune domnul președinte al Consliului Județean a hotel de patru stele, când poți să plătești pentru mizeria de pe strada Trebely.

Totodată, Centrul de Resurse Juridice a arătat, într-un comunicat de presă, că împreună cu membri ai Consiliului de Monitorizare au controlat, sâmbătă dimineață, patru centre din Târgu Mureș, în care sunt adăpostiți în total 63 de copii cu dizabilități, deși capacitatea totală este de 51 de locuri. Sursa citată susține că într-unul din centre opt copii erau închiși în dormitoare cu zăvoare, amplasate în exterior, pentru a nu putea ieși din camere.

Șeful CJ Mureș: Acești copii cu dizabilități erau într-un mediu, care, după părerea mea, le dădea o siguranță

Președintele Consiliului Județean (CJ) Mureș, Peter Ferenc, a declarat, luniîntr-o conferință de presă, că toate cele patru centre pentru copii cu dizabilități din Târgu Mureș aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din județ reprezintă „un mediu sănătos”, în care se oferă îngrijiri adecvate, deși inspectorii Consiliului de Monitorizare și reprezentanții Centrului de Resurse Juridice susțin că ar fi găsit nereguli grave în acestea, scrie Agerpres.

„Acești copii cu dizabilități, cu diferite grade de dizabilități (...) erau într-un mediu, care, după părerea mea, le dădea o siguranță (...). Nu sunt nici medic, nu sunt nici asistent ca să pot să îmi dau seama la ce nivel sunt procedurile în acest serviciu, dar copiii aceștia erau veseli, se putea discuta cu ei, am vorbit cu personalul, personalul mi-a relatat cu ce probleme se confruntă. Pot să spun direct că într-adevăr aceste centre sunt supraaglomerate, dar nu sunt supraaglomerate pentru că așa doresc angajații din cadrul direcției (...). Ceea ce am văzut eu m-a asigurat că acest mediu este un mediu sănătos, un mediu în care copiii pot să primească îngrijirile adecvate la toate nivelurile”, a declarat președintele CJ Mureș.

Peter Ferenc a arătat că aceasta este concluzia, după ce a vizitat centrele respective, întrucât informațiile oferite de CRJ și de angajații DGASPC Mureș erau atât de diferite.

„Și vă spun sincer, văzând acei oameni care lucrează cu acești copii, când am văzut că mulți copii, zeci de ani sunt tratați și efectiv li se dă mâncarea prin seringă, pe diferite sonde nazale sau sonde stomacale, chiar le-am mulțumit tuturor, pentru că eu consider că este un efort deosebit al acestor angajați, cei care lucrează în acest mediu', a subliniat Peter Ferenc.

El a precizat că știe ce înseamnă să ai grijă de acest tip de pacient, întrucât chiar în familia sa a existat un bolnav de demență, care a fost îngrijit acasă.

Președintele CJ Mureș a menționat că a cerut DGASPC să colaboreze cu toate instituțiile, cu toate comisiile de anchetă și dacă există suspiciuni, deși el nu crede că ar putea fi vorba despre infracțiuni, ancheta să decidă.

„Am făcut investiții și facem în continuare, pentru a ne adapta la noile reglementări europene, să reducem numărul de internați în diferite cămine de adulți. Am cumpărat mai multe case, le refacem, încercăm să oferim standardele cele mai bune care pot fi oferite în acest domeniu”, a mai afirmat Peter Ferenc.

Consiliul Județean Mureș a demarat o anchetă. Rezultatele preliminare săptămâna viitoare

Anterior declarației de presă, președintele Consiliului Județean Mureș Peter Ferenc a anunțat, pe contul său de Facebook, că a dispus demararea unei anchete, iar rezultatele preliminare ale verificărilor vor apărea săptămâna viitoare.

„M-am asigurat personal că acești copii sunt într-un mediu sigur. Inspecțiile oficiale au stabilit că acești copii se află într-un mediu adecvat, curat.

Ca tată și bunic, mi se pare cu atât mai emoționant cu cât vorbim despre copii cu handicap grav care au diverse probleme de sănătate și, prin urmare, au nevoie de îngrijire specială. Acești copii ajung în sistemul de protecție a copilului la vârste foarte mici, întrucât, în multe cazuri sunt părăsiți în spitale datorită afecțiunilor medicale de care suferă, din cauza cărora nu pot fi îngrijiți de familie”, a scris Peter Ferenc, pe contul său de Facebook.

„În mod independent de acțiunile de control al echipelor mixte, și Consiliul Județean Mureș demarează o anchetă, iar astăzi după-amiază am numit comisia de control, care va începe verificările în centrele administrate de direcția pentru protecția copilului”, a mai precizat șeful CJ Mureș.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Rezultatele preliminare ale verificării le voi primii într-o săptămână. Totodată am solicitat conducerii DGASPC să colaboreze în continuare cu autoritățile, să asigure transparență totală în anchete și să se pună la dispoziția presei, deoarece publicul are dreptul să știe cum s-a putut întâmpla acest lucru”, a conchis Ferenc.

Editor : Ana Petrescu