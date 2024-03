(P) Cele mai bune 4 echipe de robotică de la First Tech Challenge vor pleca în SUA

Weekendul acesta (22-24 martie), la centrul Agora din Iași va fi etapa națională a campionatului de robotică FIRST Tech Challenge Romania, ce are ca partener fondator BRD – un program de educație STEM și antreprenoriat în robotică pentru liceeni. Primele 60 de echipe calificate din toată țara (dintre cele peste 200 care s-au înscris și au participat la etapele regionale) vor concura pentru a se califica la campionatul mondial din Houston.

Robotica are deja un istoric în rândul liceenilor din România, totul începând în 2016 când fenomenul FIRST a prins amploare la noi în țară. Campionatul este organizat de Asociația Nație prin Educație, și BRD Groupe Société Générale, partenerul fondator, care este un facilitator al proiectelor de educație non-formală din zona de STEM (Science, technology, engineering, and mathematics – „Științe, tehnologie, inginerie și matematică). Pâna la ediția de anul acesta, programul a contribuit la educarea a peste 13.000 de elevi și peste 2.000 de profesori în educația STEM și antreprenoriat în robotică.

Fiecare ediție are o tematică. Dacă anul trecut campionatul s-a desfășurat sub sloganul Energize, liceenii fiind încurajați să inoveze și să devină promotorii unor energii ale viitorului, sezonul acesta tema se referă la cum pot impacta domeniile STEM arta și creativitatea și cum pot fi încurajați tinerii să proiecteze o lume a posibilităților fără limite, sub umbrela FIRST In Show.

Pentru toți cei care participă la competiție nu este vorba doar despre robotică. Echipele de elevi iau parte la o experiență de învățare prin colaborare, care presupune meciuri, dar și demonstrații cu roboți după luni dedicate etapelor de construcție, proiectare, testare, echipe care formează alianțe, spectacole ale galeriilor, mentorat, pitching și marketing, premii diverse precum cel mai bun design sau cea mai fair-play echipă. Una dintre valorile promovate de către FIRST Tech Challenge este „gracious profesionalism”, prin care se încurajează munca de calitate, dar prin colaborarea cu ceilalți, oferind respect fiecărui om în parte și întregii comunități.

Acesta e probabil cel mai important lucru pe care inițiativele de educație tehnologică îl pot face: să îi încurajele pe tineri să își descopere potențialul și să construiască deja comunități în jurul lor. Profesioniștii de mâine pot învăța mult mai devreme că „investește în tine” înseamnă și resurse financiare, dar mai ales o investiție masivă în timp, multă pasiune și dedicare. Programul de robotică FTC Romania are acoperire națională și este astfel complementar educației din școli, scurtând drumul de la ceea ce începe ca o joacă și se termină cu inovații la care elevii participanți s-ar putea deja să lucreze.

Și lucrurile au cu atât mai mult sens cu cât partenerul principalal FIRST Tech Challenge Romania, și-a propus de ceva vreme să fie un catalizator pentru inițiative care pun în prim plan educația digitală. Pentru BRD „investește în viitor” înseamnă să ofere resursele care să-i motiveze pe cei mai tineri să lucreze la soluții pentru noi toți.

Dintre echipele care vor concura weekendul acesta la Iași, doar 4 se vor califica pentru etapa mondială din Houston, în aprilie 2024. România este una dintre cele puternice prezențe din campionat, având deja câteva premii în palmares. Cea mai importantă distincție a fost cea din 2022, când o echipă din Arad a fost prima din afara SUA care a primit titlul de campioană mondială. Campionatul național va putea fi urmărit și LIVE pe canalul de YouTube al competiției.