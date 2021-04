Pasaj pietonal inaugurat la marginea Bucureștiului. Cum arată pasarela care leagă Sectorul 4 de Popeşti-Leordeni

Marți a avut loc inaugurarea unei pasarele pietonale care leagă Sectorul 4 al Capitalei de orașul Popești-Leordeni, din județul Ilfov. Prin acest pasaj ar urma să se reducă timpul de deplasare din localitatea respectivă către stația de metrou Berceni.

Potrivit Primăriei Sectorului 4, construit în mai puţin de un an de zile, pasajul are o lungime de 65 de metri şi trece peste liniile de metrou din zona staţiei Berceni, reducând timpul de deplasare din Popeşti-Leordeni către metrou de la 15 - 20 minute la mai puţin de 5 minute.



"Bucureştiul şi Ilfovul au nevoie de dezvoltare, zona de sud are nevoie de dezvoltare, trebuie să avem grijă ca această dezvoltare să fie sustenabilă, pentru că avem o problemă mare de poluare a aerului. (...) Aceasta e o investiţie care merge în sensul dezvoltării durabile a Bucureştiului şi Ilfovului, pentru că stimulează oamenii să folosească transportul în comun. Aşa cum văd eu Bucureştiul, Ilfovul în perioada următoare, avem nevoie de un Plan Urbanistic General real, aplicat, care să stimuleze dezvoltarea, să echilibreze oraşul, să aducă investiţii în zona de sud, care să aducă locuire în zona de nord, astfel încât să nu mai avem coada de maşini pe care o vedem în fiecare dimineaţă din sud înspre nord şi după-amiaza înapoi şi avem nevoie de foarte multă dezvoltare şi avem nevoie aici de sprijinul Guvernului ca să ne fie alocaţi bani prin PNRR pentru metroul de suprafaţă, infrastructura de tramvai, atât pentru modernizarea celor 50 de kilometri care ne-au rămas din cei 150, cât şi pentru extinderea infrastructurii de tramvai în Bucureşti şi către judeţul Ilfov", a afirmat primarul general, Nicuşor Dan, citat de Agerpres.



El şi-a exprimat convingerea că în câţiva ani o să se vorbească despre o strategie de dezvoltare comună între Bucureşti şi Ilfov.



Primarul Daniel Băluţă a subliniat colaborarea avută de Sectorul 4, oraşul Popeşti-Leordeni, Consiliul Judeţean Ilfov şi Primăria Capitalei pentru realizarea acestui proiect. Potrivit acestuia, un alt proiect comun cu municipalitatea pe care Primăria Sectorului 4 îl va demara în scurt timp este un pasaj subteran la Eroii Revoluţiei care încurajează transportul public. "Proiectele pe care Sectorul 4 le va dezvolta vor fi în consens cu planul de dezvoltare pe care-l are primarul general al Capitalei", a spus Daniel Băluţă.



El a precizat că o altă colaborare cu Popeşti-Leordeni vizează folosirea în comun de şcoli de către copii din cele două unităţi administrativ-teritoriale.



"Avem un alt proiect la care UAT Popeşti-Leordeni a fost coparticipant şi anume Unitatea de Primi Urgenţe a Spitalului Bagdasar-Arseni. (...) Avem de îmbunătăţit structura de acces şi parcajele către staţia de metrou Tudor Arghezi, pe care o vom deschide probabil la sfârşitul anului următor, începutul anului 2023. Avem de extins căile de acces la aceste guri de metrou", a completat Băluţă.



Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a menţionat că a început discuţiile cu primarul Sectorului 4 şi cu edilul general al Capitalei privind prelungirea metroului în Ilfov.



"E clar că zona de sud trebuie să cunoască o dezvoltare şi cel mai important lucru acum este traficul dintre Bucureşti şi Ilfov. (...) Primul proiect ar fi către Berceni. Împreună cu domnul primar general am avut o întâlnire zilele trecute cu prim-ministrul Florin Cîţu şi am discutat şi despre alte posibilităţi în localităţile din Ilfov, mă refer în Pantelimon, Otopeni. Discuţiile sunt incipiente", a adăugat Hubert Thuma.

