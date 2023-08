România extremelor: Pe ce își cheltuie românii banii, în funcție de județul în care trăiesc

Spune-mi unde locuiești ca să îți spun pe ce îți dai banii. Așa ar putea fi rezumată situația economică a românilor. Zona în care trăim dictează nivelul de trai și automat felul în care suntem nevoiți să ne împarțim banii. În timp ce moldovenii strâng bani pentru lemne și medicamente, bucureștenii își dau salariile pe haine și cosmetice, iar pe clujeni, combustibilul îi usucă la buzunar. Discrepanțele vin și din dezvoltarea regiunilor. În timp ce vestul a explodat în ultimii ani, nordul țării a rămas pe loc.

În nordul țării, mulți oameni încă se încălzesc cu lemne. Din acest motiv, aceasta este și principala cheltuială a moldovenilor, pe lângă mâncare, arată datele Institutului Național de Statistică centralizate de Hotnews.ro. O explicație ar fi că rețeaua de gaze nu a ajuns peste tot. În 2021, doar 27% dintre comunele din această regiune erau racordate la rețeaua de gaze.

-Cu ce vă încălziți, doamnă?

-Cu lemne.

-Ați cumpărat deja?

-Da. Mai am de cumpărat... dar cu ce? Eu am 11 milioane pensie. Am făcut împrumut.

-Am cumpărat o mașină de 24 de milioane. E mult... dar strângem și cumpărăm lemne.

Obiceiurile se schimbă în regiune București -Ilfov. Aici o mare parte din salarii se duce pe haine dar și produse cosmetice. Însă fiind și cea mai dezvoltată zonă din țară, rotunjirea veniturilor este mai ușor de realizat prin diferite joburi extra. Astfel, oamenii își permit să își cumpere și lucruri care poate nu sunt atât de necesare.

-Lunar, câți bani cheltui pe micile plăceri?

-Mult... cam 1.000 de lei. Aș vrea să am mai mulți bani ca să pot să cheltui mai mult.

-Cheltui mult pe produsele de igienă corporală. Nu cheltuim lunar o anumită sumă pe haine, dar la 3 luni, când se schimbă sezonul ne ducem spre 3.000 de lei, cel puțin.

O cheltuială mare pentru clujeni, bihoreni dar și bistrițeni o reprezintă benzina. Un motiv ar fi că mulți oameni locuiesc la periferia orașului, din cauza prețurilor de pe piața imobiliară, astfel că sunt nevoiți să facă naveta către locul de muncă.

-Nu am făcut un calcul, dar probabil 2 plinuri.

-E mult sau puțin, în funcție de veniturile pe care le aveți?

-E mult.

-În jur de 400 de lei.

-Și e mult sau puțin în funcție de venitul dumneavoastră lunar?

-E mult, pentru că suntem pensionari.



Dan Jurcan - sociolog: Vedem o Transilvanie echilibrată, prosperitatea se distribuie relativ uniform. Și o Moldovă și o Muntenie care este extrem de concentrată, unde prăpastia dintre centru și periferie este destul de mare. Probabil că regionalizarea, dacă ar fi fost bine gestionată și promovată, ar fi rezolvat, pentru că în ultima instanță dezvoltarea echilibrată a regiunilor nu trebuie să stea doar pe umerii Bucureștiului.

Clujul este singurul județ din țară al cărui produs intern brut are o pondere de peste 5% în economia națională, restul județelor reușesc să atingă economii de 2%, arată raport al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

