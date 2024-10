Aproximativ 300.000 de pelerini sunt așteptați să ajungă la Iași, în aceste zile, pentru Hramul Sfintei Parascheva. Odată cu ei, și milioane de euro, bani cheltuiți de credincioși pentru cazare și mâncare.

Maria este din Craiova și și-a dorit să ajungă și anul acesta la pelerinaj. Doar cazarea o costă 400 de lei pe noapte.

"Venim tocmai din Craiova. A fost drumul destul de lung, dar ne bucurăm de experiență și de vizită. Am luat o noapte la hotel pentru că, fiind destul de lung drumul, este destul de obositor și să avem mai mult timp să putem vizita", povestește Maria Cercel, pelerin din Craiova.

"E o problemă să găsești un loc de cazare în această perioadă în Iași. Majoritatea își rezervă cu luni înainte, cu săptămâni", spune Anca Zota, reprezentant al Centrului de Informare Turistică Iași.

În Iași sunt doar 4.000 de locuri de cazare. Mulți dintre ei vin și pleacă în aceeași zi, dar fiecare cheltuiește bani în oraș cu ocazia vizitei la Catedrală. Și nimeni nu pleacă acasă fără suveniruri.

"- Pentru asta da, într-adevăr, e o bila albă, să zic așa...

- Se cheltuie și bani.

- Da, fiecare, știți, după buget", spune o credincioasă.

"E destul de scump! Să lase fiecare, mă abțin, dar se lasă foarte mulți bani. Asta e! Fiecare dă cât poate, după sufletul lui, după buzunarul lui", e de părere un alt pelerin.

"Mai rămânem să vizităm câteva mănăstiri. Ne-am organizat prietene, cumnate...", spun două tinere venite în pelerinaj la Iași.

"O să cumpărăm câte ceva pentru fiecare, dacă tot am ajuns, măcar o mică atenție", recunoaște o altă credincioasă.

"Soții mai tineri și copiii vin și se uită la brățărele și miruri. Oamenii mai în vârstă vor tămâie, tămâiază în casă, fitile pentru candelă", povestește Ionuț Lupu, comerciant.

Sunt și pelerini care își drămuiesc fiecare leu. Voichița Tomache este dintr-un sat din Botoșani. A investit doar în biletul de tren.

"Un drum e 24 de lei. Și am mai avut și biletele acelea, pe jumăte am platit drumul. Numai aici am venit, atât. Nu facem cumpărături că e scump. Sunt bucuroasă că am putut face un drum până aici, nu să mai facem și cumpărături", spune Voichița Tomache, pelerin din Botoșani.

Autoritățile se așteaptă la 300.000 de pelerini pentru Hramul Sfintei Parascheva. Dacă fiecare cheltuie, în medie, câte 100 de lei, atunci în economia Iașiului intră, în doar 8 zile, 30 de miloane de lei, echivalentul a 6 milioane de euro. Profitul vine, însă, cu un cost, avertizează economiștii.

"Trebuie să avem în vedere și ceea ce simte cetățeanul ieșean la nivel personal: cozi interminabile în trafic, costuri cu motorina care nu se mai termină, insatisfacțiile unui oraș supraaglomerat", spune Dan Chirleșan, economist.

Pelerinajul de la Iași se va încheia pe data de 15 octombrie.

Reporter: Ligia Pricopi

Operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia