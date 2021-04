Un medic din Cluj-Napoca, infectat cu noul coronavirus, și-a îngrijit pacienții din scaunul cu rotile și aproape că a ajuns prea târziu la spital. Povestea lui este un exemplu de dăruire. În vârstă de 72 de ani, medicul și-a pus propria viață în pericol ca să îi salveze pe cei aflați în grija sa.

Aplauze, flori și lacrimi de bucurie. Așa a fost primit un medic din Cluj-Napoca în centrul social pe care îl conduce. Bărbatul a făcut o formă gravă de COVID-19 și a fost internat la terapie intensivă. A ajuns la spital foarte târziu din cauză că a stat să-i îngrijească pe cei 80 de bătrâni și 30 de angajați din centrul social.

"Gata, domnule doctor, ați ajuns acasă", așa l-au întâmpinat angajații centrului pe medicul Szentágotai Loránt. "Când s-a întors din spital, tot personalul era afară în curte și am plâns", a spus unul dintre ei.

"Aproape 10 luni, am reușit să nu avem niciun caz", povestește medicul erou. Când toți bătrânii și angajații din centru s-au îmbolnăvit, medicul i-a tratat din căruciorul cu rotile.

"Personalul mă ducea cu căruciorul, oxigenul era legat de cărucior și așa am lucrat 3 zile până când s-a rupt filmul. Am căzut jos, nu am mai știut nimic, am ajuns la spital. Sincer, toata lumea a crezut că s-a terminat, deja medicii anunțau familia că înmormântarea se face repede. M-am trezit după din comă, eram convins că am murit. Ultimele momente, când știi că trebuie să mori, eram conștient ca nu mai am nicio șansă. Când m-am trezit, mă uitam în jur si îmi explica doctorița, domnul doctor, v-ați revenit, ați fost intubat, zic nu se poate, eu sunt mort", mai povestește Szentágotai Loránt.

Medicul a învins boala și a revenit să-și îngrijească pacienții

La 72 de ani, a învins boala. Chiar dacă nu este recuperat complet, și-a reluat munca în centrul social pe care l-a înființat în 1994.

" Toată lumea îmi spune că de ce nu m-am internat. Pur și simplu, nu puteam. După 27 de ani de lucrat aici, nu puteam abandona pacienții în starea în care erau, a fost extraordinar de greu, dar dacă ar fi cazul, aș mai face încă o dată", mai spune doctorul devenit erou pentru pacienții săi, cărora le-a insuflat optimism și dorință de viață.

- Prin boală, cum ați trecut?

- Greu, dar sunt aici, că sunt optimist, nu mă las, încă nu vreau să mor.

- Câți ani aveți?

- 89 am trecut.

10 vârstnici au murit din cauza infectării cu noul coronavirus. Pentru cei care au învins boala, a fost esențial ajutorul primit în centrul social.

- Suntem echipați, cu tot, avem defibrilator, tot ce este necesar pentru reanimare.

- Deci este o sală de terapie întensivă?

- Da, care a fost supra solicitată în perioada aceea. Aici a fost singurul caz, care și-a revenit foarte bine, deja mănâncă singur.

- Aici sunt greutăți pentru mâna bolnavilor, să facă mișcări respiratorii, să forțeze, să fie cu greutate.

- Pentru cei post covid?

- Da.

Când a ajuns la Spitalul de Boli infecțioase din Cluj Napoca, medicul avea plămânii afectați de boală în proporție de 70%. Acum, face recuperare alături de bătrânii pe care îi îngrijește.

