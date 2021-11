Poveștile femeilor care repară avioane: „Aviația este o lume și o industrie a bărbaților, dar noi, femeile, reușim să îi biruim”

V-ați întrebat vreodată cine are grijă ca noi să fim în siguranță într-un avion? Cum ar fi să aflați că în industria aceasta, care e percepută mai degrabă ca fiind una a bărbaților, sunt și tinere femei? Unele au ajuns să conducă întregi echipe de reparații. Jurnaliștii Digi24 au filmat în hangarele ROMAERO. Iată poveștile acestor tinere.

La doar 24 ani, Andreea își dedică aviației aproape fiecare zi. Este unul dintre cei mai tineri șefi de echipă de la ROMAERO.

Andreea Balaban, inginer: Am început ca mecanic. Spălam avionul, desfăceam inclusiv aceste podele. Desfăceam cam tot ce se vede. Am pus mâna pe toate piesele. Am trecut prin toate: spălat, aspirat, curățat. A fost foarte greu. Am terminat facultatea și, din prima, așa... după 4 ani, cârpa. A fost dificil, dar acest parcurs nu se poate fără cârpă, să fii direct șef.

Să coordonezi o echipă formată aproape numai din bărbați poate fi uneori destul de greu.

Andreea Balaban, inginer: Am avut zilele acestea niște certuri cu ei, pentru că sunt nemulțumiți, oarecum. Eu am mai puțină experiență, ei au lucrat mai mult, și venind de la o fată... ei fiind băieți, vine foarte aiurea pentru ei, dar faptul că am avut facultatea și am învățat, m-a propulsat în carieră. Ne certăm, ne împăcăm, ca într-o familie suntem aici.

Misiunea Andreei este să evite tragediile aviatice. Când ajunge un nou avion în hangar, trebuie să îl verifice milimetru cu milimetru.

Andreea Balaban, inginer: Pasagerii vin pe aici. Acei doi intercostali puși cu roșu, se poate vedea. Ei când trec, vin pe aici și automat aici este presiunea cea mai mare și se fisurează. Aici avem și exemplul. Se poate vedea fisura.

Faceți cunoștință și cu Ioana. De profesie - inginer. Este greu să discuți cu ea, pentru că mai mereu o găsești fie pe aripa avionului, fie în cală sau chiar sub aeronavă.

Ioana Vasilescu, inginer: Unde scrie 420, este unul dintre frame-urile găsite corodate. O defecțiune într-o astfel de zonă poate duce la ruperea piesei și ulterior la distrugerea zonelor unde o găsim. Nu ne plac coroziunile și de aceea facem inspecții detaliate. Aviația este o lume și o industrie a bărbaților, dar noi femeile reușim să îi biruim. Venim, facem inspecție cu ei, vedem care sunt defectele, scriem defectele, comandăm materiale.

Cea mai mare frică a piloților este o defecțiune în bordul avionului.

Irina Radu, inginer: Am sesizat în calea electronică, care este în zona aceea sub podea. Acolo se afla foarte multe computere, creierul avionului. Am sesizat că o serie de display-uri nu afișau corect. Verificăm pe partea de electrică cam toate sistemele avionului.

Reporter: Care este tot procesul prin care avionul ajunge la ROMAERO?

Valentina Marinaș, manager de proiect: Păi, de asta mă ocup eu. Prima oară trebuie să găsim clienții și nu este un lucru ușor, pentru că cu greu dai de cei mari ai companiilor aeriene. Îi contactăm, îi convingem să vină la noi.

În fiecare an, prin mâinile femeilor de la ROMAERO trec peste 20 de avioane.

