Președintele CNCD: Aș introduce educația sexuală în școală. În 2018, mamele minore au născut 10% dintre copii

Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Csaba Asztalos, a declarat miercuri seară că ar dori introducerea educației sexuale în școli, argumentând cu numărul extrem de mare de copii născuți de mame minore. Declarația a fost făcută în contextul afirmațiilor rasiste făcute de primarul din Târgu Mureș și a ideii sale ca statul să decidă cine poate face copii.

„Aș introduce o formă de educație sexuală în școală, pentru că am solicitat de la Institutul Național de Statistică niște date și noi în anul 2018 am avut 18.000 de copii născuți de minore. Ceea ce înseamnă aproape 10% din copiii născuți în România în anul 2018. Am avut 674 de mame care au născut sub 15 ani. Și avem o mamă care are șase copii până la 18 ani”, a declarat Csaba Asztalos, miercuri seară, la Realitatea Plus, potrivit EduPedu.ro.

El a prezentat aceste date în contextul în care instituția pe care o conduce l-a amendat pe primarul din Târgu Mureș cu 10.000 de lei pentru „discurs incitator la ură”.

Asztalos Csaba a mai precizat că „nu este un element etnic aici, am o problemă de educație. Și dacă alții sunt pudici, haide să nu numim educație sexuală, să realizăm o educație în care să explicăm consecințele faptelor omului”.

Președintele consiliului anti-discriminare a amintit că, în trecut, „în momentul în care am discutat despre introducerea educației sexuale în școli, au ieșit reprezentanți ai cultelor religioase și au spus că nu trebuie să introducem Kamasutra în curricula școlară. Eu cred că este important să ascultăm și cultele religioase pentru că au un rol în societate, dar eu știu un lucru: nu avem educație potrivită și avem aceste date statistice. Suntem printre primele trei state în Europa cu cel mai mare număr de mame minore ”.

