VIDEO. Primar naș, dus la nuntă cu elicopterul. „Nu vă e teamă că o să cadă astea acolo jos?”/ „Să fie ăsta norocul meu, Mițo!”

Un primar din județul Dolj a fost transportat la o nuntă cu elicopterul. Edilul era naș, iar mirii au plătit câteva mii de lei, ca să dea o tură din deal până în vale. Unii localnici spun că este pentru prima dată când au văzut un elicopter în satul lor, care are încă multe probleme, cum ar fi drumurile neasflatate.

Elicopterul a aterizat pe un teren de lângă primărie. Cu sau fără invitație la nuntă, oamenii din sat au venit să admire momentul.

- Domnul primar, nu vă e teamă că o să cadă astea acolo jos?

- Să fie ăsta norocul meu, Mițo!

- De acolo de sus!

- Ce dacă? Să fie ăsta norocul meu, să pic eu!

Momentul a fost transmis live chiar pe pagina de Facebook a primarului.

Întregul moment a fost pus în scenă de miri. Și-au dorit ca ziua în care și-au unit destinele să fie marcată într-un mod unic.

- Ziceți ceva, domnul primar, ziceți ceva!

- Mi-e rău!

Titel Păun - primarul comunei Caraula: Ei au venit la mine să mă ia și am plecat de acolo naș, nașă, ginerică, socru mare, socru mic. Am coborât cu elicopterul. Din deal, cu elicopterul, până în vale, la ei. Am dat câteva ture deasupra localității și asta a fost. L-au închiriat, vă dați seama, că un aparat din ăsta este 600.000 de dolari. Finii sunt de etnie romă și la ei, știți cum este, să fie altfel față de ceilalți.

Primarul din localitate este la al doilea mandat.

