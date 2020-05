Proiect de lege: Fără concerte sau festivaluri cu peste 1.000 de participanți până pe 31 august

Organizarea de evenimente, festivaluri și manifestări culturale sau artistice cu peste 1.000 de participanți simultan va fi interzisă până la 31 august, conform unui proiect de lege inițiat de Ministerul Culturii. Interdicția e valabilă atât pentru concertele sau festivalurile în spații închise sau în aer liber și indiferent dacă accesul este gratuit sau cu plată.

Proiectul de lege se află în prezent în dezbatere publică și poate fi consultat pe site-ul Ministerului Culturii.

În expunerea de motive a proiectului se arată că industria de organizatorilor de evenimente artistice sau culturale din Romania „se află într-o situație de incertitudine începând cu momentul în care Organizația Mondială a Sănătății a declarat stare de pandemie de COVID-19, iar Statul Român a declarat stare de urgență,și ulterior starea de alertă”.

Deciziile luate în acest sens au generat astfel „pierderi financiare masive zilnice pentru industria evenimentelor artistice, începând cu momentul instituirii sale”, se arată în proiectul de act normativ.

„Conform informărilor și solicitărilor comunicate autorităților de către AROC, toate evenimentele organizate de membrii Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC) erau practic în pragul pregătirilor pentru edițiile ce urmau să aibă loc în această vară. Majoritatea contractelor pentru aceste evenimente au fost deja încheiate, avansurile achitate, iar momentan se află în situația în care aceste contracte sunt blocate, întrucât întreaga industrie așteaptă o decizie din partea autorităților cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea susținerii unor astfel de evenimente până la jumătatea lunii septembrie”, conform expunerii de motive a proiectului legislativ.

În susținerea cererii, AROC a arătat că aceste contracte aferente organizării evenimentelor programate pentru perioada următoare, pe de o parte nu pot fi reziliate deoarece nu întrunesc condițiile de forță majoră în lipsa unei decizii a autorităților statului, pe de altă parte, există presiunea din partea publicului pentru a anunța dacă evenimentele din această vară urmează să aibă loc sau vor fi amânate / anulate.

„În acest context, AROC a solicitat Ministerului Culturii clarificarea de urgență a situației cu privire la posibilitatea de organizare a evenimentelor de peste 1000 de persoane în perioada 15 mai – 15 septembrie 2020 și luarea unei hotărâri oficiale, în cel mai scurt timp, chiar și o decizie cu caracter restrictiv fiind acceptată”, se arată în document.

AROC este o structură asociativă a organizatorilor de festivaluri și concerte din România formată din cei mai reprezentativi actori de pe piaţa românească (ARTmania, Asociația Fapte, Asociația Mozaic, Best Music Live, Electric Castle, Emagic Live, Neversea, Plai, SNRS, Summer Well, UNTOLD, Why Not Us, Wise Factor).

Editor web: Mihnea Lazăr