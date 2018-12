Începe „Rabla pentru electrocasnice”. Câte vouchere puteți obține și în ce condiții

„Rabla pentru electrocasnice” începe miercuri. Cu ajutorul acestui program puteți obține vouchere de reducere pentru frigidere, mașini de spălat rufe și aparate de aer condiționat.

Cei care vor să îşi schimbe aparatele electrocasnice vechi se pot înscrie online, începând de miercuri, ca să obţină un voucher de reducere.

Sunt aproape 60.000 de vouchere disponibile în cadrul programului „Rabla pentru electrocasnice”. Bugetul pentru acest program este de 20 de milioane de lei.

Valoarea voucherelor este difertiă pentru fiecare tip de aparat și în funcție de eficiența energetică a acestora. Astfel, pentru frigidere clasa A++, primiți un voucher de 300 de lei, iar pentru unul clasa A+++, voucherul este de 400 de lei. De altfel, aceasta este cea mai mare valoare a voucherelor din programul „Rabla pentru electrocasnice”.

Pentru mașini de spălat, valoarea voucherelor este de 200 de lei sau 300 de lei, în timp ce pentru aparatele de aer condiționat, valoarea voucherului este de 300 de lei, indiferent de consumul de energie al aparatului.

Cine poate obține vouchere în programul „Rabla pentru electrocasnice”

În programul „Rabla pentru electrocasnice” se poate înscrie orice român care are peste 18 ani, are buletin valabil și nu are datorii la stat.

Începând de mâine, de la ora 12.00, pe site-ul Administrației Fondului de Mediu, va fi deschisă aplicația dedicată pentru înscrierea în acest program.

Puteți aplica pentru cel mult trei vouchere, câte unul pentru fiecare categorie de aparat.

Reprezentanții magazinelor care s-au înscris în acest program vor veni acasă cu produsul nou și îl vor lua la schimb pe cel vechi.

