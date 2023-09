Raluca Turcan: Am bătut în cuie să nu crească TVA la carte, la bilete pentru spectacole și concerte

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a dat asigurări sâmbătă că, în urma discuţiilor cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, nu va creşte cota TVA la carte, la bilete pentru spectacole şi concerte. Aceasta a mai spus că odată cu preluarea mandatului a trebuit să aloce fonduri suplimentare pentru proiecte strategice sau prioritare ale Ministerului, precum Festivalul Enescu sau Timișoara Capitală Culturală.



"În negocierile cu Ministerul Finanţelor, reducerea cheltuielilor a fost unul din primele aspecte discutate. Şi am bătut în cuie să nu crească TVA la carte, să nu crească TVA la bilete pentru spectacole şi concerte, astfel încât să stimulăm consumul de cultură şi să creştem accesul la cultură. Mai mult decât atât, pentru că mă preocupă ce se întâmplă cu cititul, cu accesul la cultură în România, ministerul poate să deruleze anual nişte programe culturale, care au un plafon care variază, iar anul acesta proiectul cel mare de acces la cultură l-am făcut pe lectură şi pe stimularea cititului şi editurii de carte", a precizat Raluca Turcan, într-o emisiune la Digi24.



Ea a adăugat că Ministerul Culturii a finanţat prezenţa României la târguri de carte internaţionale. "Ultimul a fost la Chişinău, unde am avut nici mai mult nici mai puţin de 30.000 de titluri noi, ceea ce înseamnă, practic, scriitori şi editori români care au putut să vândă în condiţii mai avantajoase. Pentru că asta înseamnă târguri de carte", a arătat ea.



Raluca Turcan a mai spus că la preluarea mandatului a trebuit să suplimenteze bugetele "prejudiciate" ale unora din marile evenimente culturale din România.



"Foarte multe proiecte strategice sau prioritare pentru Ministerul Culturii - pentru că în guvernarea trecută a fost adoptată o ordonanţă de reducere a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, pentru că în cultură evenimentele culturale sunt produse şi servicii culturale - am găsit evenimente mari, asumate de statul român, cum ar fi Timişoara Capitală Culturală, Festivalul "George Enescu", Art Safari, Astra Film Festival, Gala UNITER - le-am găsit cu bugetele prejudiciate şi a trebuit să mă ocup să le obţinem finanţare", a afirmat ministrul Culturii.

Editor : Andreea Smerea