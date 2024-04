Un cuplu și-a expediat din greșeală pisica într-un colet de retur. Animalul a ajuns acasă șase zile mai târziu

Un cuplu din Utah și-a expediat din greșeală pisica de companie într-un colet de retur pentru Amazon, relatează Business Insider. Animalul, rămas prins în cutie fără mâncare sau apă timp de șase zile, a fost salvat de un angajat al companiei.

Pisica, pe nume Galena, a fost descoperită în cele din urmă în siguranță în California, a anunțat postul de televiziune KSL-TV din Utah.

Carrie Clark, unul dintre proprietarii pisicii, a observat că animalul de companie dispăruse pe 10 aprilie, a relatat postul de televiziune.

Timp de aproape o săptămână, Carrie, împreună cu familia și prietenii săi, au căutat în toată casa și au lipit afișe prin oraș în speranța de a găsi pisica, a relatat KSL-TV. „Anxietatea și stresul de a nu ști ce s-a întâmplat cu ea au fost chinuitoare”, a declarat ea.

Carrie a primit apoi un SMS prin care era anunțată că Galena a fost scanată pentru microcip, iar mai târziu, în aceeași zi, a primit un telefon de la un veterinar din California.

„Nu am crezut-o la început și am crezut că este o glumă”, a declarat Clark pentru KSL-TV, pentru că distanța între Utah și California este de câteva sute de kilometri.

Veterinarul i-a spus lui Carrie că pisica a fost găsită în interiorul unui colet de retur pentru Amazon, alături de cinci perechi de cizme cu vârf de oțel.

„Am alergat să-i spun soțului meu că a fost găsită Galena. Am fost șocată când am realizat că pisica trebuie să fi sărit într-o cutie supradimensionată pe care am expediat-o miercurea precedentă”, a spus ea.

Cum a fost salvată Galena

KSL-TV a relatat că pisica a fost salvată din cutie, după șase zile fără mâncare sau apă, de către un angajat Amazon care a găsit-o într-un depozit și a dus-o la veterinar.

Carrie și soțul ei au zburat apoi în California pentru a recupera pisica.

„A fost o reîntâlnire uimitoare! Galena a încetat instantaneu să mai tremure și s-a relaxat în brațele mele când am apucat să o țin din nou”, a declarat Carrie. „În ciuda faptului că era mai slabă și puțin deshidratată, analizele de sânge au fost complet normale și era complet nevătămată!”

Carrie a spus că speră ca povestea să îi inspire pe toți proprietarii de animale de companie să își microcipeze animalele de companie.

Asociația americană de medicină veterinară spune că o treime dintre animalele de companie se vor pierde la un moment dat în viață, dar cele care au microcipuri au șanse mult mai mari de a fi recuperate de stăpânii lor.

